Энергоснабжение края в режиме повышенной готовности

Вторые сутки в регионе – метель и сильный ветер. В отдельных районах его порывы достигают до 28 метров в секунду. На всей территории края снежные заносы. Из-за сложившейся ситуации филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" работает в режиме повышенной готовности.

Все возникающие повреждения на линиях электропередачи устраняются оперативно. В настоящее время две аварийно-восстановительные бригады работают в пригороде Барнаула. Всего в производственных отделениях Алтайэнерго в боевой готовности находятся 244 бригады и более 400 единиц техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально-значимых объектов к работе готовы 20 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 1662 кВт.

В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Все звонки регистрируются диспетчером, полученная информация передается в подразделения филиала или соответственные службы смежных электросетевых компаний.

Алтайэнерго напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!