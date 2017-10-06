Энергоснабжение Мамонтовского и Романовского районов восстановлено

Напомним, что сильный снегопад стал причиной технологического нарушения на линии электропередачи, питающей жителей Мамонтовского и Романовского районов. Четыре бригады энергетиков производственного отделения Северные электрические сети незамедлительно приступили к осмотру отключившейся воздушной линии протяженностью 45 километров. После проведения аварийно-восстановительных работ энергоснабжение потребителей было восстановлено в короткий срок. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально-значимых объектов и прочих потребителей в этих районах использовались пять передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Еще 10 РИСЭ были выдвинуты из всех производственных отделений филиала "Алтайэнерго", но за это время потребителям уже вернули электроэнергию.