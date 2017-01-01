Энергоснабжение потребителей под контролем

Восстановительные работы на линиях электропередачи, пострадавших от бушевавшего в регионе циклона, завершены. Но энергетики не расслабляются. Впереди важная задача – не допустить в праздничные выходные сбоев в энергоснабжении потребителей.

Ответственные руководители, специалисты технического блока, диспетчеры, бригады электромонтеров будут находиться на рабочих местах – в соответствии с графиком дежурств.

Во всех производственных отделениях Алтайэнерго к оперативному реагированию готовы 244 бригады и более 400 единиц техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально-значимых объектов к работе готовы 20 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 1662 кВт.

Поддерживается связь с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напоминаем, что контакт - центр предприятия работает в круглосуточном режиме. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Все звонки регистрируются диспетчером, полученная информация передается в подразделения филиала или соответственные службы смежных электросетевых компаний.