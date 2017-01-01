Энергоснабжение восстановлено на всей территории края

Метель и шквалистый ветер стали причиной технологических нарушений на 34 линиях электропередачи. Это количество не единовременных повреждений, а итоговая цифра с момента ввода в Алтайэнерго режима повышенной готовности. В течение суток аварийно-восстановительные бригады работали в 19 районах. По состоянию на 9:00 восстановительные работы завершились во всех районах Алтайского края.

Несмотря на продолжающуюся метель, энергетики работали всю ночь до полного восстановления нормальной схемы энергоснабжения региона. Погодные условия затрудняли обходы линий электропередачи, поэтому там, где не было возможности пройти автотранспорту, бригады добирались до мест повреждения на снегоходах и лыжах. На период восстановительных работ передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) обеспечивали энергоснабжение социально-значимых объектов.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности (РПГ), работает оперативный штаб, ведется мониторинг состояния энергооборудования. Организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Все звонки регистрируются диспетчером, полученная информация передается в подразделения филиала или соответственные службы смежных электросетевых компаний.