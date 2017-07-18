Епархия обвинила олимпийского чемпиона по биатлону в краже иконы

Инцидент произошел в селе Уйское, где родился Тихонов.

"А. И. Тихонов забрал икону из храма, — говорится в сообществе Уйского благочиния Троицкой епархии "ВКонтакте". — Это происходило при множестве прихожан. Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с её шеи и толкая её всей своей силой, а, в завершении, замахнулся на неё кулаком, причинив тем самым испуг".

Представители храма утверждают, что прихожане не дали Тихонову ударить девочку. Они предложили обсудить, достойна ли местная школа носить имя прославленного биатлониста.

Олимпийский чемпион прокомментировал происшествие в своем блоге. По его словам, настоятель церкви Павел "прятал" от прихожан подаренную Тихоновым икону князя Александра Невского, сделанную в 1892 году.

"Он её где-то прятал, потом выносил и показывал и обратно уносил. Икона такого порядка единственная в храме. Она должна быть на видном месте, — считает Тихонов. — Позавчера, когда это случилось, она лежала на специальной подставке перед алтарём. Я подписал акт приёмки-передачи, потому что в ином случае просто не забрал бы эту икону. Пять лет назад я принёс её безо всяких документов и просто хотел, чтобы она была в церкви на видном месте, но все пять лет он её где-то прятал. Трудно сказать, какая была бы её дальнейшая судьба, если бы я её не забрал... Что ещё подвигло меня на этот шаг? Жалуются селяне, что не могут крестить ребёнка. Павлу всё время не до этого. Чем он занимается, может, какую секту организовал, непонятно".

Тихонов готов вернуть икону, когда поменяется настоятель. Он подтвердил, что пытался помешать фотосъемке, которую якобы вела дочь отца Павла: "Я подошёл, взял её за ремешок камеры и попросил прекратить. Они уже насочиняли, что я якобы её ударил, что якобы был пьян. У них же есть запись с камер, так пусть покажут её народу?"

Биатлонист также утверждает, что на выходе из храма на него напали сзади — схватили за волосы и причинили повреждение шейным позвонкам.

Александр Тихонов родился в 1947 году, окончил Новосибирский техникум физической культуры и Новосибирский госуниверситет. На своей первой Олимпиаде в 1968 году завоевал "серебро" в индивидуальной гонке и "золото" в эстафете. На трех следующих Играх он выиграл еще три золотых медали в эстафете, многократный чемпион мира. В 1982-м он стал старшим тренером молодежной сборной СССР по биатлону. В 1985–1987 годах был зампредседателя Новосибирского областного совета "Динамо", в конце 1980-х организовал туристический бизнес с новосибирскими партнерами, потом занимался продажей автомобилей, открыл сеть пекарен.

В 2000 году Александр Тихонов был задержан по обвинению в подготовке покушения на губернатора Кузбасса Амана Тулеева. По версии следствия, экс-глава промышленного холдинга МИКОМ Михаил Живило хотел убить Тулеева за то, что местные правоохранительные органы и региональные власти оказывали давление на бизнес. Живило обратился к своему давнему знакомому Тихонову, который привлек к подготовке преступления своего младшего брата Виктора. Тот, в свою очередь, нашел двух жителей Новосибирска и передал им в качестве предоплаты $179 тыс., решил суд. Исполнители добровольно сдались правоохранительным органам. Виктор Тихонов дал признательные показания, его старший брат отрицал причастность.

Спустя семь лет после возбуждения дела суд признал Тихонова-старшего виновным в подстрекательстве в убийстве по найму и приговорил к трем годам колонии, но спортсмен был тут же амнистирован.

Кроме того, Александр Тихонов — друг семьи бывших влиятельных новосибирских чиновников Солодкиных. На протяжении всего громкого процесса над экс-начальником областного департамента спорта Александром Солодкиным и его сыном, бывшим вице-мэром Новосибирска, Тихонов поддерживал их, пишет Тайга.инфо.