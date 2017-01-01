Эпатажный модельер Андрей Бартенев стал новым ведущим "Модного приговора"

Художник и модельер Андрей Бартенев стал новым ведущим программы "Модный приговор". Выпуски с его участием будут выходить в эфир с 1 марта, сообщает Первый канал.
Модельер временно заменит историка моды Александра Васильева, который вел передачу с 2009 года.
Бартенев прежде всего он известен перформансами в эпатажных костюмах, мало похожих на одежду.
Александр Васильев опубликовал в Instagram видеоролик, в котором сообщил своим подписчикам, что он не будет вести 8 выпусков в марте, так как ему нужно немного отдохнуть и заняться подготовкой выставкой в Государственном историческом музее.
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