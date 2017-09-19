18 эпичных провалов строителей-дилетантов

Не стоит доверять работу дилетантам, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. А когда дело касается строительства, то доверять работу непрофессионалам ко всему прочему ещё и опасно. Но фото это выглядит, конечно, забавно, но на месте хозяев этих квартир оказаться вряд ли кто-то согласится.



Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Эпичные строительные провалы. Фото: СС0. Источник