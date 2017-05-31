Епископ Нектарий рассказал пранкерам, что епархия не хотела платить налоги на внедорожник

В записи разговора, опубликованной в группе Mash в соцсети "ВКонтакте", епископ рассказал, что Царев взял у него старую сломанную машину, сдал ее и доплатил за новую 3 млн рублей, а не 6 млн, как сообщали СМИ.

Священнослужитель также заявил, что машина зарегистрирована на него, а не на епархию, так как "сейчас на юридические лица такие большие налоги, а епархия у нас молодая, на этот внедорожник бешеные налоги были бы по 100 тыс. в год". Запоминающийся номер "А 008 ОО" епископ объяснил тем, что "на торжественных мероприятиях владыке легче подъезжать, потому что номера знают в ГАИ", пишет znak.com.

Орловский губернатор Вадим Потомский, комментируя сообщения журналистов о дорогом автомобиле епископа Нектария, заявил, что "Бог не фраер, он все видит", а "суд бывает только один: божий суд". Он также отметил, что журналистов никто не "уполномочил задавать такие вопросы".

Ранее епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, ставший героем публикаций в местных СМИ, в ультимативной форме потребовал удалить все упоминания о том, что ему принадлежит внедорожник стоимостью 6 млн рублей.