Епископ Нектарий рассказал пранкерам, что епархия не хотела платить налоги на внедорожник

Владелец дорогого внедорожника Toyota Land Cruiser епископ Нектарий рассказал неизвестным пранкерам, что средства на покупку автомобиля ему подарил глава агрохолдинга "Агроград" Павел Царев.
В записи разговора, опубликованной в группе Mash в соцсети "ВКонтакте", епископ рассказал, что Царев взял у него старую сломанную машину, сдал ее и доплатил за новую 3 млн рублей, а не 6 млн, как сообщали СМИ.
Священнослужитель также заявил, что машина зарегистрирована на него, а не на епархию, так как "сейчас на юридические лица такие большие налоги, а епархия у нас молодая, на этот внедорожник бешеные налоги были бы по 100 тыс. в год". Запоминающийся номер "А 008 ОО" епископ объяснил тем, что "на торжественных мероприятиях владыке легче подъезжать, потому что номера знают в ГАИ", пишет znak.com.
Орловский губернатор Вадим Потомский, комментируя сообщения журналистов о дорогом автомобиле епископа Нектария, заявил, что "Бог не фраер, он все видит", а "суд бывает только один: божий суд". Он также отметил, что журналистов никто не "уполномочил задавать такие вопросы".
Ранее епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, ставший героем публикаций в местных СМИ, в ультимативной форме потребовал удалить все упоминания о том, что ему принадлежит внедорожник стоимостью 6 млн рублей.
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