На улицах Барнаула запустят масштабную сеть бесплатного Wi-Fi

Об этом altapress.ru рассказал Дмитрий Хацаюк, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Сибирского регионального филиала компании "Энфорта" (принадлежит "ЭР-Телеком Холдинг").

Первые точки начнут работать на набережной Оби, площади Баварина и в Нагорном парке. Как ранее сообщал altapress.ru, оборудование для сети Wi-Fi на набережной Оби уже монтируется.

Позже бесплатный интернет появится в других местах города: на пр. Ленина, Демидовской площади, а также площадях Ветеранов, Советов, Сахарова и Победы, в парках "Центральный" и "Солнечный ветер", в Зеленом сквере, Аллее ветеранов и рядом с ДК "Сибэнергомаш".

Проект "Городской Wi-Fi" будет реализован совместно с управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края и отделом по развитию туризма администрации Барнаула.

Аналогичные Wi-Fi сети "ЭР-Телеком" строит и в других городах. Первыми стали Москва и Санкт-Петербург.

Строительство сети в Москве началось в 2016 году, объем инвестиций составил 170 млн рублей. За эти деньги были организованы 1,1 тыс. точек доступа. В департаменте информационных технологий Москвы подсчитали, что в июне — августе 2017 года к этой сети подключились 840 тыс. уникальных пользователей (данные сайта iot.ru).

Сеть в Санкт-Петербурге была запущена в январе 2017 года, сообщает ComNews.ru. Общее покрытие на тот момент составило более трех с половиной квадратных километров. Она охватывает историческую часть города, где особенно велик турпоток - территории Центрального, Петроградского и Васильевского районов.

На первом этапе было установлено 400 точек доступа. Скорость выхода в интернет для каждого пользователя составляет не менее 1 Мбит/с. В Будущем зону покрытия планируется расширить до 10 квадратных километров.

В Санкт-Петербурге проект запущен по сервисной модели: город оплачивает качественный доступ в интернет, а строительство и эксплуатацию сетей, закупку и установку оборудования осуществила "Энфорта".

По итогам 2016 году сеть публичного Wi-Fi от "ЭР-Телекома" насчитывала 10 тыс. точек доступа по всей России. За прошлый годы в ней было зарегистрировано 66 млн подключений и 25 млн уникальный пользователей. В Барнауле зафиксировано более 1,3 млн подключений речь идет о сетях Wi-Fi в различных организациях (фитнес-центрах, кинотеатрах и так далее).