Эрдоган уснул во время совместной пресс-конференции с Порошенко

На кадрах видно, как во время выступления Порошенко сидящий рядом с ним Эрдоган сначала дремлет, затем просыпается, зевает и снова ненадолго засыпает.

В один из моментов Порошенко заметил сонливость своего турецкого коллеги и намеренно постучал по столу, чтобы разбудить его.

Сразу видно - горячо поддерживает: Эрдоган уснул на словах Порошенко об оккупации Крыма и сотрудничестве с Украиной

pic.twitter.com/Tucci6Wi3y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 октября 2017 г.

9 октября в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одним из примечательных моментов переговоров двух лидеров стало заявление Эрдогана о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Порошенко в ответ предложил Эрдогану присоединиться к так называемой группе "друзей деоккупации Крыма".