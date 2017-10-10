Эрдоган уснул во время совместной пресс-конференции с Порошенко

Сегодня, 15:58.
Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заснул на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишут "Известия".

Порошенко и Эрдоган.
Порошенко и Эрдоган. Фото: president.gov.ua.

На кадрах видно, как во время выступления Порошенко сидящий рядом с ним Эрдоган сначала дремлет, затем просыпается, зевает и снова ненадолго засыпает.

В один из моментов Порошенко заметил сонливость своего турецкого коллеги и намеренно постучал по столу, чтобы разбудить его.

9 октября в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одним из примечательных моментов переговоров двух лидеров стало заявление Эрдогана о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Порошенко в ответ предложил Эрдогану присоединиться к так называемой группе "друзей деоккупации Крыма".

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