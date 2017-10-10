Эрдоган уснул во время совместной пресс-конференции с Порошенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заснул на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишут "Известия".
На кадрах видно, как во время выступления Порошенко сидящий рядом с ним Эрдоган сначала дремлет, затем просыпается, зевает и снова ненадолго засыпает.
В один из моментов Порошенко заметил сонливость своего турецкого коллеги и намеренно постучал по столу, чтобы разбудить его.
Сразу видно - горячо поддерживает: Эрдоган уснул на словах Порошенко об оккупации Крыма и сотрудничестве с Украиной— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 октября 2017 г.
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9 октября в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одним из примечательных моментов переговоров двух лидеров стало заявление Эрдогана о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Порошенко в ответ предложил Эрдогану присоединиться к так называемой группе "друзей деоккупации Крыма".
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