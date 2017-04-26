Эрдоган заявил о невозможности решить сирийский вопрос при Асаде

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Сегодня, 07:51.
Политика

Пока в Сирии правит президент Башар Асад разрешить конфликт, вспыхнувший в этой стране, невозможно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган убежден, пишет "Российская газета".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru.

"Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, Асад виновен в смерти сотни тысяч человек в своей стране и в появлении миллионов беженцев, из которых три миллиона перебрались в Турцию. Он считает, что сирийскому народу необходимо предоставить выбор, тем более что альтернатив Асаду достаточно.

Турецкий лидер также заявил, что активную роль в разработке какого-либо решения сирийского конфликта играют, кроме Турции, "Путин, Трамп, Иран, Саудовская Аравия, Катар".

Башар Асад при этом не раз сравнивал правящий режим Эрдогана с фашистским. По мнению сирийского лидера, нет особых "различий между действиями террористов и вторжением Турции и США в Сирию".

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