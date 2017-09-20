Ермоленко: Барнаулу нужна "живая" городская дума

В будущую фракцию войдут абсолютно новые люди, делающие первые шаги в политике, останутся и депутаты со стажем. Самый простой путь – оставить все по-прежнему и пойти по накатанной дороге, продолжить работу, которая ведется от созыва к созыву. Но не думаю, что барнаульцы имели ввиду такой вот подход, когда голосовали за нас. Нашим избирателям нужны активные депутаты, которые готовы не просто решать проблемы, а бороться и отстаивать интересы барнаульцев. Местный парламент, который формально исполняет свои полномочия, не нужен никому – ни нам самим, ни уж тем более жителям краевой столицы. Нашу фракцию составят люди, которые не привыкли сидеть без дела. Мы намерены продвигать на городской уровень местные проблемы и инициативы. Для этого у нас уже есть готовый инструмент – партийные проекты.

На мой взгляд, Барнаульская дума должна быть гибкой и живой, чтобы жить в одном ритме с городом и вовремя реагировать на новые вызовы. Даже сама структура Барнаульской городской Думы при своей кажущейся на первый взгляд бюрократической неповоротливости тоже может и должна меняться с учетом современных реалий. Вместе с коллегами нам необходимо сформировать повестку, определить планы и содержательно пересмотреть существующие в данный момент комитеты. Новый городской парламент должен быть "заточен" под решение тех задач, которые стоят сейчас перед нами, которые поставили перед нами барнаульцы.