Еще две компании в Барнауле готовятся взять в концессию муниципальное имущество

Сейчас "Росводоканал Барнаул" эксплуатирует водопроводно-канализационное имущество краевого центра на условиях аренды, договор заключен с администрацией Барнаула в 2004 году на 15 лет. Это более 1 тыс. километров водопроводных сетей и 970 километров канализационных (часть из них, впрочем, обслуживают по договорам сохранности бесхозяйного имущества).

В пресс-службе компании пояснили, что вопрос о трансформации договора аренды находится в стадии проработки.

Комментарий компании

"Росводоканал Барнаул":

Работа по концессионному соглашению между "Росводоканал Барнаул" и городскими властями только началась, проводятся консультации по финансовым и правовым аспектам соглашения, поэтому говорить о каких-либо конкретных цифрах на данный момент преждевременно.

Намерения заключить концессионное соглашение на эксплуатацию газораспределительных сетей в Барнауле подтвердил altapress.ru и Роман Правдин, гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул". Но и он пока не стал раскрывать какие-либо подробности.

По его словам, "Газпром газораспределение Барнаул" — одна из первых газораспределительных организаций, которая обсуждает с муниципальными властями подобное соглашение. Механизмы концессии отработаны только для объектов теплоэнергетики, а газовые сети имеют свои особенности.\

При этом Роман Правдин назвал Барнаул одним из самых сложных муниципалитетов в крае - здесь не узаконен большой объем газораспределительных сетей, не оформлена земля и охранные зоны газопроводов. Так или иначе, рабочая группа совместно с администрацией Барнаула уже создана, параметры соглашения прорабатываются.

Концессионные соглашения на эксплуатацию и реконструкцию коммунального имущества позволяет учесть многие риски инвестора, включая недополученные доходы, расторжение соглашения, они создают благоприятные условия для инвестиций. Как пояснил altapress.ru профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев, такие соглашения обеспечивают лучшие правовые условия для инвестора в России.

И пока краевые власти первым опытом, очевидно, довольны. Первое соглашение заключено на 10 лет с фирмой "Алейскводоканал". В 2017 году структуры "Сибирской генерирующей компании" (СГК) заключили два концессионных соглашения в крае: в Барнауле и Рубцовске. По данным минстроя края, объекты водоснабжения и водоотведения взяты в концессию и в Топчихинском и Угловском районах.

Более того, нынешним летом губернатор края предложил ГК "Росводоканал" рассмотреть вопрос о заключении концессии и по Чарышскому водопроводу. А в мэрии Барнаула сообщили, что обсуждают с СГК передачу ей в концессию теплоэнергетического комплекса МУП "Энергетик".

А вот в других регионах концессии идут не так гладко. На днях губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий дал поручению профильному ведомству приостановить исполнение концессионного соглашения, по условиям которого в области должны быть построены два мусоросортировочных комплекса. Инвестор - компания "Экология-Новосибирск" - обязался вложить в строительство 6,5 млрд рублей.

Против "мусорной концессии" в области активно выступали местные депутаты и общественники, которые считали, что тариф на вывоз, сортировку и утилизацию мусора возрастет в два раза, а власти предоставили частной компании слишком много преференций. И губернатор области сказал, что параметры соглашения, возможно, будут корректировать.