Еще две партии определились со своими кандидатами на выборы в Барнаульскую гордуму

Партия "Яблоко" выдвинула в городскую Думу 50 кандидатов. Список возглавили лидер алтайских "яблочников", известный правозащитник Александр Гончаренко и депутат Барнаульской городской Думы Геннадий Шейда. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого регионального отделения партии.

Остальные кандидаты распределились в 20 территориальных группах списка.

В муниципальный список вошли:

Игорь Вотяков — заслуженный тренер РФ;

Сергей Мамаев — экс-депутат Барнаульской городской Думы;

Юрий Суралев — бывший замглавы администрации Центрального р-на Барнаула;

Владимир Овчинников — депутат последнего Верховного Совета СССР;

Александр Кондров — заведующий научно-производственной лабораторией пищевого машиностроения в Алтайском государственном техническом университете;

Елена Косса — экс-главный редактор журнала "Я Покупаю. Барнаул".

Предпринимателей представляют: Владимир Лаврушенко, Сергей Затепякин, Александр Дягилев, Андрей Дворников, Екатерина Лисютина, Олег Иванов.

В команде – арбитражный управляющей Марина Сенибокова и член Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Вячеслав Филиппов.

Здравоохранение, помимо Александра Гончаренко (кандидат медицинских наук, в прошлом начмед одной из городских больниц), представляет Алексей Кушнаренко, хирург, кандидат медицинских наук, главный врач районной больницы.

Из деятелей культуры в муниципальном списке — актер и режиссер, заслуженный артист России Николай Мирошниченко и экс-директор молодежного театра им. Валерия Золотухина Татьяна Козицына.

Среди кандидатов есть и гражданские активисты: Виктор Рау, Роман Алешин и Игнат Швецов и др.

В Думу Бийска партия выдвинула по одномандатным округам 4 человек: гражданского активиста Сергея Горра, начальника отдела ООО АПЦ Кирилла Ануфриева, руководителя отдела продаж ООО Универснаб Елену Баркову и директора ООО "Управляющая компания "Теплый Дом".

"Справедливая Россия" выдвинула команду из 64 человек, которые представляют различные группы населения. Среди них есть известные общественники, активисты “Коммунального Дозора”, врачи, предприниматели, спортсмены, действующие депутаты, что отвечает запросу барнаульцев на существенное обновление во власти.

Возглавил общегородскую "тройку" депутат АКЗС Владислав Вакаев, в нее также вошли депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых и предприниматель Егор Банщиков, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Также на муниципальные выборы в Барнауле идут Александр Николайчик, Людмила Суслова, Александр Молотов — депутаты от партии в АКЗС.

Среди кандидатов — экс-уполномоченная по правам ребенка Марина Афанасьева, глава Союза риэлторов Алтайского края и Республики Алтай Марина Ракина, экс-главный ветеринарный врач Барнаула Сергей Мезенцев, специалист в сфере ЖКХ Роман Короленко, фельдшер скорой помощи Ярослав Поляков, главный врач негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии Константин Смазнев, предприниматели Игорь Кобзев, Михаил Тарасов, Андрей Сираев, Алексей Фурсов, главный инженер “ТеплоГазВодСтрой” Алексей Гальцов и другие.

В команде кандидатов много представителей общественных движений и организаций. Это — руководитель общественного движения "Горожане" Анатолий Овчинников, координатор проекта "Коммунальный Дозор" Ирина Карпова, руководитель отдела общественных проектов аппарата партии Лариса Барышева, руководитель барнаульского городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин.

Ранее своих кандидатов представила "Единая Россия".