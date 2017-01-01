Еще один российский губернатор может экстренно уйти в отставку

Источник РБК в окружении Савченко подтвердил, что пресс-конференция пройдет утром 8 февраля. Однако на вопрос об отставке не ответил. Собеседник РБК, близкий к Кремлю, подтвердил, что Савченко назначил пресс-конференцию, но тему мероприятия назвать затруднился.

Ранее на подобных пресс-конференциях о своих отставках сообщили глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.



Политолог Николай Миронов говорит РБК, что подобные пресс-конференции нужны, чтобы дистанцировать отставку от решения Кремля и связать ее с местной повесткой. При этом эксперт уверен, что возможная отставка Савченко в отличие от случаев Басаргина и Наговицына, скорее добровольное решение, чтобы "уступить дорогу молодым".

В 2017 году могут снять еще нескольких губернаторов, сообщали СМИ. Кресла качаются под Александром Худилайненом (Карелия), Олегом Ковалевым (Рязанская область), Евгением Куйвашевым (Свердловская область), Сергеем Митиным (Новгородская область), Павлом Коньковым (Ивановская область). Впрочем, как сообщил кремлевский источник, в отставку могут пойти не все из них.