Тема «Бессмертный полк»

Еще один воин-барнаулец поднят в канун Дня Победы в Смоленской области

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Сегодня, 09:26.
Жизнь

В ходе весенней Вахты памяти 2017 года в Гагаринском районе Смоленской области местным поисковым отрядом "Рейд" (командир Руслан Лукашов) у села Долгинево обнаружены и подняты останки пяти воинов, один из которых призывался на фронт из Барнаула.

Барнаульские ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Барнаульские ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Фото: Елизавета Химченко, altapress.ru/.

Согласно сведениям из солдатского медальона, это уроженец села Чернопятово Павловского района Алтайского края Минаков Антон Емельянович, 1902 г. р., на момент призыва проживал в Барнауле, в поселке Кирсарай.

В списках безвозвратных потерь по Барнаульскому ГВК и в Книге памяти Алтайского края по Барнаулу (том 7, с. 242) рядовой Минаков числится пропавшим без вести в 1942 году, последним местом службы указана 4-я рота 444-го стрелкового полка (этот полк входил в состав 108-й стрелковой дивизии). Жена солдата Минакова Варвара Филипповна проживала по адресу: ул. Кирсараевская, 66.

Смоленские поисковики просят откликнутся родственников солдата. Контакты для связи в Барнауле: телефон 8(3852)38-43-91, 8(913)217-08-21, e-mail: tadmit2009@yandex.ru.

Согласно Книге памяти Алтайского края, на второй день войны из Барнаула был призван и вскоре пропал без вести  младший брат Антона Емельяновича Минаков Илья Емельянович. Писем от него не было, фактически пропал без вести в июле 1941 года, учтен пропавшим октябрем 1941 года.

По сведениям Барнаульского ГВК, в Барнауле по адресу: 5-й стройучасток, д. 35-4 проживала его жена Минакова Елена Ивановна.

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия    Минаков    
Имя    Илья    
Отчество    Емельянович  
Дата рождения/Возраст    __.__.1909    
Дата и место призыва    23.06.1941 Барнаульский ГВК, Алтайский край, г. Барнаул    
Воинское звание    рядовой    
Причина выбытия    пропал без вести    
Дата выбытия    __.10.1941    
Название источника информации    ЦАМО    
Номер фонда источника информации    58    
Номер описи источника информации    977520    
Номер дела источника информации    574

Напомним, что ранее в районе деревни Митино Ельнинского района Смоленской области поисковым отрядом "За Родину!" из Десногорска был поднят красноармеец сформированной на Алтае 107-й стрелковой дивизии Петр Титов.

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