Еще один воин-барнаулец поднят в канун Дня Победы в Смоленской области

Согласно сведениям из солдатского медальона, это уроженец села Чернопятово Павловского района Алтайского края Минаков Антон Емельянович, 1902 г. р., на момент призыва проживал в Барнауле, в поселке Кирсарай.

В списках безвозвратных потерь по Барнаульскому ГВК и в Книге памяти Алтайского края по Барнаулу (том 7, с. 242) рядовой Минаков числится пропавшим без вести в 1942 году, последним местом службы указана 4-я рота 444-го стрелкового полка (этот полк входил в состав 108-й стрелковой дивизии). Жена солдата Минакова Варвара Филипповна проживала по адресу: ул. Кирсараевская, 66.

Смоленские поисковики просят откликнутся родственников солдата. Контакты для связи в Барнауле: телефон 8(3852)38-43-91, 8(913)217-08-21, e-mail: tadmit2009@yandex.ru.

Согласно Книге памяти Алтайского края, на второй день войны из Барнаула был призван и вскоре пропал без вести младший брат Антона Емельяновича Минаков Илья Емельянович. Писем от него не было, фактически пропал без вести в июле 1941 года, учтен пропавшим октябрем 1941 года.

По сведениям Барнаульского ГВК, в Барнауле по адресу: 5-й стройучасток, д. 35-4 проживала его жена Минакова Елена Ивановна.

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Минаков

Имя Илья

Отчество Емельянович

Дата рождения/Возраст __.__.1909

Дата и место призыва 23.06.1941 Барнаульский ГВК, Алтайский край, г. Барнаул

Воинское звание рядовой

Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия __.10.1941

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 977520

Номер дела источника информации 574

Напомним, что ранее в районе деревни Митино Ельнинского района Смоленской области поисковым отрядом "За Родину!" из Десногорска был поднят красноармеец сформированной на Алтае 107-й стрелковой дивизии Петр Титов.