Еще один воин-барнаулец поднят в канун Дня Победы в Смоленской области

В ходе весенней Вахты памяти 2017 года в Гагаринском районе Смоленской области местным поисковым отрядом "Рейд" (командир Руслан Лукашов) у села Долгинево обнаружены и подняты останки пяти воинов, один из которых призывался на фронт из Барнаула.
Согласно сведениям из солдатского медальона, это уроженец села Чернопятово Павловского района Алтайского края Минаков Антон Емельянович, 1902 г. р., на момент призыва проживал в Барнауле, в поселке Кирсарай.
В списках безвозвратных потерь по Барнаульскому ГВК и в Книге памяти Алтайского края по Барнаулу (том 7, с. 242) рядовой Минаков числится пропавшим без вести в 1942 году, последним местом службы указана 4-я рота 444-го стрелкового полка (этот полк входил в состав 108-й стрелковой дивизии). Жена солдата Минакова Варвара Филипповна проживала по адресу: ул. Кирсараевская, 66.
Смоленские поисковики просят откликнутся родственников солдата. Контакты для связи в Барнауле: телефон 8(3852)38-43-91, 8(913)217-08-21, e-mail: tadmit2009@yandex.ru.
Согласно Книге памяти Алтайского края, на второй день войны из Барнаула был призван и вскоре пропал без вести младший брат Антона Емельяновича Минаков Илья Емельянович. Писем от него не было, фактически пропал без вести в июле 1941 года, учтен пропавшим октябрем 1941 года.
По сведениям Барнаульского ГВК, в Барнауле по адресу: 5-й стройучасток, д. 35-4 проживала его жена Минакова Елена Ивановна.
Информация из документов, уточняющих потери
Фамилия Минаков
Имя Илья
Отчество Емельянович
Дата рождения/Возраст __.__.1909
Дата и место призыва 23.06.1941 Барнаульский ГВК, Алтайский край, г. Барнаул
Воинское звание рядовой
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.10.1941
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977520
Номер дела источника информации 574
Напомним, что ранее в районе деревни Митино Ельнинского района Смоленской области поисковым отрядом "За Родину!" из Десногорска был поднят красноармеец сформированной на Алтае 107-й стрелковой дивизии Петр Титов.
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