Еще одного барнаульца внесли в черный список "Христианского государства"

Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Новосибирская ячейка незарегистрированного движения "Христианское государство — Святая Русь" назвала эту акцию "антиправославным пикетом", а про Понкрашева написала следующее:

Антон ещё очень молодой и не умудрён жизненным опытом. Живой организм Русской Православной Церкви есть воплощение всей мудрости русского православного народа. Если что-то не прошло через фильтры православия, то к чему зрителям повторный выбор? Ежели мудрый человек говорит вам — не пейте сии нечистоты, то зачем подносить их каждому и предлагать испить, лишь бы самим убедиться в их зловонности?

На этот пикет на площадь Свободы в минувший вторник пришли 10 человек. Это были молодые люди, которые держали плакаты с призывами "Учитель — прекрасный режиссер", "Матильду" на Оскар". Участники акции заявили, что фильм они еще не смотрели, однако уверены, что познакомиться с ним должен каждый.

Кто еще в списке ХГ

Этот список напоминает пресловутый экстремистский сайт "Миротворец", в котором украинские радикалы записывают врагов своего государства. Ранее altapress.ru писал, что Новосибирская ячейка "Христианского государства" внесла в свой черный список весь Алтайский крайком КПРФ и лично первого секретаря Марию Прусакову. Это произошло после того, как на сайте алтайских коммунистов появилась статья про фильм "Матильда" и движение "Христианское государство — Святая Русь".

В черном списке "Христианского государства" (ХГ) кроме алтайских коммунистов значатся журналисты Александр Невзоров и Юлия Латынина, радиостанция "Эхо Москвы" и сайт "Медиазона" и другие организации и персоны. Есть в этом списке даже депутат Госдумы Наталья Поклонская, с чьей подачи и начался раскручиваться скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда".

Что такое "Христианское государство"

Всероссийская Общественная Православная Организация "Христианское Государство — Святая Русь" (Всероссийская Общественная Православная Организация ХГСР) — официально незарегистрированная общественная организация в РФ, получившая широкую известность в январе 2017 года, когда её активисты разослали предупреждения руководству российских кинотеатров о недопустимости демонстрации готовящегося к показу фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда".

Лидера ХГ Александр Калинин арестовали 23 сентября. По арестом он останется до 22 ноября. В отношении Александра Калинина МВД возбудило уголовное дело по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" в связи с угрозами насилия и причинения вреда, которые рассылались кинотеатрам, рискнувшим заявить о показе "Матильды".

Калинина задержали 20 сентября в городе Грязи Липецкой области. При обыске у него нашли листовки со словами "За Матильду гореть". Также полицейские задержали еще троих активистов "Христианского государства" — брата Александра Калинина Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуцу. Суд арестовал их по обвинению в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Машины загорелись 11 сентября в Москве в Староконюшенном переулке, пишут РИА Новости.

Арестованные признались в поджоге автомобилей, а также студии Учителя в Петербурге, в попытке поджога кинотеатра в Ярославле. Кроме того их подозревают в анонимном звонке о бомбе в торговом центре "Черемушки" во Владивостоке, где проходил предпремьерный показ фильма Учителя. А ранее они рассылали кинотеатрам письма с требованиями отказаться от проката "Матильды". В послании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".