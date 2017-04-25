Еще в одном городе Алтайского края отключили отопление

25 апреля в Рубцовске по распоряжению мэрии завершился отопительный сезон. Это решение было принято после того, как среднесуточная температура воздуха в городе пять суток не опускалась ниже +8 градусов.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:
Отопительный сезон "Сибирская генерирующая компания" в Рубцовске провела без перебоев. Подача тепловой энергии осуществлялась в соответствие с утверждённым графиком и нормативными требованиями.
Теперь нам предстоит горячая пора ремонтов как на Южной тепловой станции, так и на сетях. Окончание осенне-зимнего периода позволит нам приступить к следующему масштабному этапу модернизации системы городского теплоснабжения – перекладке более 16 км теплосетей трубами большего диаметра, а также строительству котлов на ЮТС.
По распоряжению рубцовской мэрии энергетики СГК должны до 26 мая управиться с гидравлическими испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность в контуре Южной тепловой станции и котельных в западной части города. Это необходимая процедура для обнаружения и дальнейшего устранения слабых участков на коммуникациях.
Напомним, что 25 апреля отопительный сезон завершился также в Бийске. Однако в Барнауле власти города не торопятся отключать отопление горожанам, ведь по прогнозам синоптиков, первая декада мая в крае будет холодной, возможен мокрый снег.
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