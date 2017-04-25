Еще в одном городе Алтайского края отключили отопление

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

Отопительный сезон "Сибирская генерирующая компания" в Рубцовске провела без перебоев. Подача тепловой энергии осуществлялась в соответствие с утверждённым графиком и нормативными требованиями. Теперь нам предстоит горячая пора ремонтов как на Южной тепловой станции, так и на сетях. Окончание осенне-зимнего периода позволит нам приступить к следующему масштабному этапу модернизации системы городского теплоснабжения – перекладке более 16 км теплосетей трубами большего диаметра, а также строительству котлов на ЮТС.

По распоряжению рубцовской мэрии энергетики СГК должны до 26 мая управиться с гидравлическими испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность в контуре Южной тепловой станции и котельных в западной части города. Это необходимая процедура для обнаружения и дальнейшего устранения слабых участков на коммуникациях.

Напомним, что 25 апреля отопительный сезон завершился также в Бийске. Однако в Барнауле власти города не торопятся отключать отопление горожанам, ведь по прогнозам синоптиков, первая декада мая в крае будет холодной, возможен мокрый снег.