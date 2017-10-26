Если сильно хочется: как прописаться на даче?

При регистрации права на садовый дом не требуется получение разрешения на строительство. Постановка на кадастровый учет и регистрация права до 2017 года происходила на основании декларации, подписанной собственником земельного участка.

Но с 1 января 2017 года процедура регистрации права собственности в отношении дачных и садовых домов несколько изменилась: теперь при регистрации права в упрощенном порядке по декларации, необходим технический план на здание, изготавливаемый кадастровым инженером. При соблюдении данных условий садовый домик будет оформлен в частную собственность как жилой дом. Но даже в этом случае ограничения по регистрации проживания не отпадают. До ноября 2016 года люди могли свободно прописаться, предоставив в органы миграционной службы свидетельство о собственности на жилой дом. Теперь госорганы просят подтвердить факт пригодности данного жилья для постоянного проживания, а такой факт может признать только суд.