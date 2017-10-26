Если сильно хочется: как прописаться на даче?

В последние годы жители города облюбовали садоводства для постоянного проживания. Этому способствовало стремительное расширение Барнаула в сторону своих бывших окраин: там, где раньше выращивали картошку, теперь стремительно растут коттеджи. Учитывая привлекательность этих мест, многие владельцы дач перестроили свои хлипкие строения в полноценные дома и совмещают комфорт городского мегаполиса с прелестью жизнью на земле. До недавнего времени прописаться в них не составляло труда, но все изменилось в 2016 году. Теперь за право прописки на даче надо бороться.
О том, что нужно предпринять владельцу дома, расположенного в садоводстве, чтобы получить городскую прописку рассказывает эксперт земельного права, директор юридической компании "Земельный кадастр" Наталья Ермак.
Наталья Ермак,
эксперт земельного права, директор юридической компании "Земельный кадастр":
При регистрации права на садовый дом не требуется получение разрешения на строительство. Постановка на кадастровый учет и регистрация права до 2017 года происходила на основании декларации, подписанной собственником земельного участка.
Но с 1 января 2017 года процедура регистрации права собственности в отношении дачных и садовых домов несколько изменилась: теперь при регистрации права в упрощенном порядке по декларации, необходим технический план на здание, изготавливаемый кадастровым инженером. При соблюдении данных условий садовый домик будет оформлен в частную собственность как жилой дом. Но даже в этом случае ограничения по регистрации проживания не отпадают. До ноября 2016 года люди могли свободно прописаться, предоставив в органы миграционной службы свидетельство о собственности на жилой дом. Теперь госорганы просят подтвердить факт пригодности данного жилья для постоянного проживания, а такой факт может признать только суд.
Наталья Ермак,
эксперт земельного права, директор юридической компании "Земельный кадастр":
Люди вынуждены обращаться в суд, доказывая, что жилой дом пригоден для круглогодичного проживания, тратить деньги и время. Бывают абсурдные ситуации, когда право на недвижимость было зарегистрировано более 5-7 лет назад и некоторые члены семьи уже прописаны, а новых домочадцев приходится прописывать через суд, доказывая, что жилой объект в садоводстве пригоден для использования в зимний период.
Люди должны знать, что возможность регистрации и постоянного проживания в садоводстве закреплена за ними законом "О дачной амнистии". Но по факту получить такую прописку можно при соблюдении целого ряда условий:
- регистрация дома в Росреестре;
- наличие решения суда о возможности круглогодичного проживания.
О пакете документов, необходимых для прописки на даче можно проконсультироваться по телефону горячей линии 8 (3852) 40-19-33, а также в социальных сетях: "Вконтакте", Facebook, "Одноклассники".
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