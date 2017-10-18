ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию более 80 тысяч евро

ЕСПЧ присудил компенсацию в €76 тыс. и 460 тыс. руб. (€6,8 тыс.) политику Алексею Навальному и его брату бизнесмену Олегу Навальному, признав несправедливым судебный процесс против них по "делу "Ив Роше".

Ведомости сообщают, что ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд и наказание исключительно на основании закона. Уголовные обвинения в этом деле были "широко и непредсказуемо истолкованы", говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив — в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.

Ранее Алексей Навальный через ЕСПЧ добился отмены приговора по "делу "Кировлеса" и его отправки на новое рассмотрение.