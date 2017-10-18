ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию более 80 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному более €80 тыс. Братья жаловались на несправедливое судопроизводство по "делу "Ив Роше", сообщает РБК.
ЕСПЧ присудил компенсацию в €76 тыс. и 460 тыс. руб. (€6,8 тыс.) политику Алексею Навальному и его брату бизнесмену Олегу Навальному, признав несправедливым судебный процесс против них по "делу "Ив Роше".
Ведомости сообщают, что ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд и наказание исключительно на основании закона. Уголовные обвинения в этом деле были "широко и непредсказуемо истолкованы", говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив — в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.
Ранее Алексей Навальный через ЕСПЧ добился отмены приговора по "делу "Кировлеса" и его отправки на новое рассмотрение.
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