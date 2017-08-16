Есть контакт: раскрыты несколько способов, как связаться с инопланетянами

Исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.
Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.
Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пещере Сахара, а также создать огромную шахматную доску. Однако связаться с пришельцами тогда не удалось, пишет агентство Nation News.
Современные способы, по мнению уфологов, намного эффективнее. Но эксперты заявляют, что не стоит бездумно вступать в контакт с инопланетянами, так как их намерения до сих пор неизвестны науке, пишет ura.ru.
В ночь 7 августа во время лунного затмения уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю. Большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.
Летающие объекты внеземной цивилизации отличались друг от друга и имели совершенно разные формы: сферу, куб и спирали. Уфологи уверены — до 22 августа на Земле может быть установлено появление еще свыше тысячи звездолётов внеземной расы.
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