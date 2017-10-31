Есть контакт: в Барнауле с размахом проходит продовольственная выставка "АлтайПродМаркет"

В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. В Барнауле проходит выставка "АлтайПродМаркет" 31 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Участниками биржи деловых контактов стали более 80 предприятий агропродовольственного комплекса Алтайского края: это производители сыров и молочной продукции, муки, круп и макарон, растительного масла, напитков, мяса, колбас и деликатесов, рыбы, хлебной и кондитерской продукции, меда. Для удобства посетителей предприятия каждого из направлений размещены в отдельных рядах — молочники с молочниками, мукомолы с мукомолами. Так в большом пространстве выставки легче ориентироваться.

В этом году отдельной экспозицией выделены научные институты региона. "Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий", классический университет и алтайский политех представили здесь свои разработки для пищевой промышленности — это технологии производства полезных хлебов, напитков, кондитерских изделий, пищевые добавки из пантов марала, новые сорта картофеля, биоконсерванты для животноводства.

Лариса Мелешкина,

руководитель "Испытательного центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ":

Впечатление от участия в прошлом "АлтайПродМаркете" у нас остались только положительные. Надеюсь, что в этом году интерес к нашим разработкам будет не меньше.

Участниками IIIбиржи деловых контактов "АлтайПродМаркет" впервые стали производители оборудования для пищевой промышленности. Эта экспозиция объединила в общей сложности более 10 компаний.

В нынешнем году участника мероприятия также стали более 90 организаций торговли и общественного питания. В их числе сетевые компании международного ("АШАН", "Метро Кэш энд Керри"), федерального ("Лента", "Магнит", "Пятерочка"), межрегионального и регионального уровней ("Мария-Ра", "Холидей", "Аникс", "Быстроном", "Командор", "Грильница", "Сковородовна", "Бахетле"). В "АлтайПродМаркете" участвуют также представители локальных сетей и оптовых компаний. Для непосредственного общения представителей сторон на выставке оборудованы специальные переговорные.

По словам организаторов "АлтайПродМаркета", в торгово-продовольственной бирже деловых контактов примут участие более 600 человек.

Выставка будет работать 31 октября в течение всего дня, до 18:00.