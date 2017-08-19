Есть ли в Алтайском крае программа поддержка пчеловодства?

В целях создания условий для развития пчеловодства в регионе принята ведомственная целевая программа "Развитие пчеловодства в Алтайском крае" на 2017-2019 годы, в рамках которой предусмотрено субсидирование части затрат по следующим направлениям:

- техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся пчеловодством;

- содержание племенных и товарных пчелосемей;

- приобретение племенных маток пчёл и пчелопакетов (среднерусской и карпатской пород) для дальнейшего разведения;

- субсидирование части затрат на изготовление информационных материалов баннеров, программ, афиш, рекламных роликов и т. д. для выставок, ярмарок и маркетинговых мероприятий в области пчеловодства.

В текущем году планируется поддержка по следующим направлениям:

- компенсация до 50% затрат на приобретение в текущем году колёсных тракторов тягового класса 1,4, грузовых автомобилей (бортовые, фургоны) массой не более 3,5 тонн, ульев для пчёл партией не менее 50 штук, медогонок, оборудования для глубокой переработки продуктов пчеловодства, фасовочного оборудования для мёда и прочей продукции. Одно из условий — наличие не менее 100 пчелосемей либо обеспечение этого числа на последнюю отчётную дату текущего года);

- субсидирование части затрат на содержание товарных пчелосемей. Сумма субсидии зависит от их численности и участия пчеловодческого предприятия в опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур. Одно из условий — наличие не менее 50 пчелосемей.

Право на получение субсидии также имеют пчеловодческие предприятия, заключившие с сельскохозяйственными товаропроизводителями края договора на опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур и подтверждающие географическое расположение пасеки районным планом размещения (кочевой картой).

Программа размещена на официальном сайте Минсельхоза Алтайского края в разделе "Нормативные документы".