Эта безумная, безбашенная Россия

Сегодня, 06:05.
Жизнь

И очередная подборка снимков российских маразмов. Эта страна не устает веселить.

Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
Эта безумная, безбашенная Россия. Фото: izismile.
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