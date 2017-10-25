"Это было супер". Восторженные жительницы Барнаула делятся кадрами с концерта Стаса Михайлова

Сегодня, 15:21.
Культура

Тысячи поклонниц и поклонников Стаса Михайлова увидели концерт любимого певца в Барнауле. Во Дворце зрелищ и спорта собрались истинные ценители творчества самого популярного шансонье страны.

Стас Михайлов.
Стас Михайлов. Фото: stas-mihaylov.ru.

Как пишут зрители, концерт им очень понравился.

#Стасян#СтасМихайлов#вседлятебя#паркотельсолнечный 😝😝😝

Публикация от Ульяна Анатольевна (@uliana_tolmacheva)

#как_же_его_обожаю😊

Публикация от Ирина Печурина (@irina.pechurina)

Обожаю тебя @stas_mihailoff 😘😂

Публикация от Ирина Печурина (@irina.pechurina)

😍😍😍

Публикация от Ирина Печурина (@irina.pechurina)

Вчера было круто! Нам понравилось!👍👍👍 #стасмихайлов

Публикация от nataliegorbatenco (@nataliegorbatenco)

#стасмихайлов #королева

Публикация от Larisa (@loris0406)

#девочкалето #стасмихайлов

Публикация от Larisa (@loris0406)

👌🎉🎉💣#стасмихайлов

Публикация от Irina🎉🏦♊💪 (@irishatom_)

Это было супер!!!😻♥️ #стасмихайлов #стастыпростокосмос

Публикация от Татьяна Зеленова (@zelenova_tatyana)

#стасмихайлов #барнаул22 #вечерудался #концерт

Публикация от Амаля (@amalya_gadalka)

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