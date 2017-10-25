"Это было супер". Восторженные жительницы Барнаула делятся кадрами с концерта Стаса Михайлова

Тысячи поклонниц и поклонников Стаса Михайлова увидели концерт любимого певца в Барнауле. Во Дворце зрелищ и спорта собрались истинные ценители творчества самого популярного шансонье страны.
Как пишут зрители, концерт им очень понравился.
Тысячи поклонниц и поклонников Стаса Михайлова увидели концерт любимого певца в Барнауле. Во Дворце зрелищ и спорта собрались истинные ценители творчества самого популярного шансонье страны.
Как пишут зрители, концерт им очень понравился.
#Стасян#СтасМихайлов#вседлятебя#паркотельсолнечный 😝😝😝
Публикация от Ульяна Анатольевна (@uliana_tolmacheva)
Качество фото не очень😊 но стоять на одной сцене со Стасом Михайловым и петь с ним, не передать эмоций😊😊😊 #стасмихайлов ❤️
Публикация от Ирина Печурина (@irina.pechurina)
Вчера было круто! Нам понравилось!👍👍👍 #стасмихайлов
Публикация от nataliegorbatenco (@nataliegorbatenco)
Это было супер!!!😻♥️ #стасмихайлов #стастыпростокосмос
Публикация от Татьяна Зеленова (@zelenova_tatyana)
Очередная порция эмоций #стасмихайлов#концерт #барнаул22#вечерудался #хочуеще #понравилось👍
Публикация от Marina M. (@marina_morozova__)
Караоке со Стасом😄🔥🎤🎼 #лдс#стасмихайлов#нашстас❤️#vipzona#танцы#нск2017
Публикация от Natali (@nataligrand_37)
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