"Это фиаско, братан": в сети набирает популярность новый мем. Как он появился и что значит?

Пес Стив. Фото: скриншот с YouTube. Мем "Это фиаско, братан". Фото: vk.com. Мем "Это фиаско, братан". Фото: vk.com. Мем "Это фиаско, братан". Фото: vk.com.

Изданию TJ Владимир рассказал, что ролик был снят в декабре 2016 года в Пятигорске. По его словам, собака не пострадала, только шерсть сверху намокла.

Хозяин Стива признался, что слово "фиаско" обычно в жизни не употребляет.

Фразу хозяина собаки быстро подхватили пользователи соцсетей и сделали из неё мем.

твои попытки наладить жизнь это фиаско, братан — Рифмы и Панчи (@Rhymeslive) 1 октября 2017 г.

*смотрит на себя в зеркало* / - это фиаско, братан — Прояснилось (@proyasnil) 2 октября 2017 г.

— друг, помоги со сканвордом. "неуспех, полная неудача", 6 букв.

— это фиаско, братан. — че (@why_qo) September 29, 2017

Вся жизнь это фиаско, а ты в ней братан — лизка Орлова (@niktoneyznaet9) September 30, 2017

вот знайте я ненавижу интернет за то,что если случаются трудности у друзей или семьи вместо того,чтобы поддержать я говорю этО ФИАСКО БРАТАН — princess of tears (@UnicornOnAcid23) October 1, 2017

Некоторые СМИ стали использовать эту фразу в материалах, не имеющих отношения к псу Стиву.

Это фиаско, братан: двое парней ограбили дом, думая, что помогают другу переехать https://t.co/INMOyxDCaM pic.twitter.com/bPRzq2gsf8 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 1, 2017

И несколько коубов.