"Это фиаско, братан": в сети набирает популярность новый мем. Как он появился и что значит?

Сегодня, 15:50.
Жизнь

В конце сентября в интернете стал популярным ролик, на котором пес породы сиба-ину по кличке Стив пытается перейти ручей, но падает в воду. В этот момент его хозяин Владимир Лавров говорит фразу "это фиаско, братан". Фраза и пес моментально стали мемом.

Пес Стив. Фото: скриншот с YouTube.
Мем "Это фиаско, братан". Фото: vk.com.
Мем "Это фиаско, братан". Фото: vk.com.
Мем "Это фиаско, братан". Фото: vk.com.

Изданию TJ Владимир рассказал, что ролик был снят в декабре 2016 года в Пятигорске. По его словам, собака не пострадала, только шерсть сверху намокла.

Хозяин Стива признался, что слово "фиаско" обычно в жизни не употребляет. 

Фразу хозяина собаки быстро подхватили пользователи соцсетей и сделали из неё мем.

Некоторые СМИ стали использовать эту фразу в материалах, не имеющих отношения к псу Стиву.

И несколько коубов.

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