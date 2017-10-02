"Это фиаско, братан": в сети набирает популярность новый мем. Как он появился и что значит?

В конце сентября в интернете стал популярным ролик, на котором пес породы сиба-ину по кличке Стив пытается перейти ручей, но падает в воду. В этот момент его хозяин Владимир Лавров говорит фразу "это фиаско, братан". Фраза и пес моментально стали мемом.
Изданию TJ Владимир рассказал, что ролик был снят в декабре 2016 года в Пятигорске. По его словам, собака не пострадала, только шерсть сверху намокла.
Хозяин Стива признался, что слово "фиаско" обычно в жизни не употребляет.
Фразу хозяина собаки быстро подхватили пользователи соцсетей и сделали из неё мем.
твои попытки наладить жизнь это фиаско, братан— Рифмы и Панчи (@Rhymeslive) 1 октября 2017 г.
*смотрит на себя в зеркало* / - это фиаско, братан— Прояснилось (@proyasnil) 2 октября 2017 г.
— друг, помоги со сканвордом. "неуспех, полная неудача", 6 букв.— че (@why_qo) September 29, 2017
— это фиаско, братан.
Вся жизнь это фиаско, а ты в ней братан— лизка Орлова (@niktoneyznaet9) September 30, 2017
вот знайте я ненавижу интернет за то,что если случаются трудности у друзей или семьи вместо того,чтобы поддержать я говорю этО ФИАСКО БРАТАН— princess of tears (@UnicornOnAcid23) October 1, 2017
Некоторые СМИ стали использовать эту фразу в материалах, не имеющих отношения к псу Стиву.
Это фиаско, братан: двое парней ограбили дом, думая, что помогают другу переехать https://t.co/INMOyxDCaM pic.twitter.com/bPRzq2gsf8— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 1, 2017
И несколько коубов.
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