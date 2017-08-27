"Это не месть": посол США высказался о приостановке выдачи виз россиянам

Джон Теффт отметил, что приостановка выдачи виз является последствием решения российских властей сократить численность дипмиссии США в РФ. Посол особенно подчеркнул, что приостановку оформления виз нельзя считать местью Вашингтона. Он также добавил, что в США "ожидали, что российская сторона до такого не дойдет".

На заявление американского посла отреагировал сенатор Алексей Пушков. Он написал в твиттере, что "говоря о визах, посол Тефт попытался спасти остатки имиджа США среди граждан России".

Как уже писал altapress.ru, с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. В сокращенном объеме процедура будет возобновлена с 1 сентября 2017 года. Теперь все собеседования будут проходить только в посольстве США в Москве.