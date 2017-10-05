В барнаульском парке развлечений горит аттракцион

Сегодня, 17:42.
Происшествия

В Барнаульском парке отдыха и развлечений "Эдельвейс" начался пожар. Очевидцы в Barnaul22 сообщают, что горит аттракцион — предположительно, детская комната.

Пожар в "Эдельвейсе". Фото: Алиса Барканова в vk.com/barneos22.
Пожар в "Эдельвейсе". Фото: Алиса Барканова в vk.com/barneos22.
Пожар в "Эдельвейсе". Фото: Anya Kochergina в vk.com/barneos22.
Пожар в "Эдельвейсе". Фото: Albina Shabalina в vk.com/barneos22.
Пожар в "Эдельвейсе". Фото: Сергей Карнаухов в vk.com/barneos22.

Пожарных пока нет на месте, говорят свидетели происшествия. Возможно, администрация парка пытается справиться с огнем своими силами.

UPD: огонь уже потушили. Аттракцион сгорел.

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