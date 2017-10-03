Этого ждал деловой Алтай. В Барнауле состоится крупный бизнес-форум "Сибирский Трамплин"

Сегодня, 13:39.
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300 участников, 5 экспертных выступлений, актуальные темы, деловые знакомства, совершенно особый уровень организации. Региональный бизнес-форум "Сибирский Трамплин" по замыслу организаторов – компании Магис Бизнес – должен стать ключевым ежегодным событием делового Алтая.

Бизнес-форум.
Бизнес-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Наталья Гордейчик,
руководитель компании Магис Бизнес:

Наталья Гордейчик.
Наталья Гордейчик.

Знаете, чего не хватало деловой жизни города? Хорошего, качественного бизнес-форума. Такого, какие проходят, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Настоящего события, которое ждут, где выступают известные эксперты. Ключевые лица компаний обмениваются визитками в перерывах. Обсуждаются актуальные темы. Это дает доступ к хорошей, качественной информации, помогает развивать бизнес. Поэтому мы задумали "Сибирский Трамплин". В Барнауле обязательно должно быть нечто подобное.

Каким будет "Сибирский Трамплин" и что он предложит сибирским бизнесменам, мы узнаем уже 1 декабря 2017 г. Программа форума сформирована на 100%, согласованы последние нюансы.

Региональный бизнес-форум "Сибирский Трамплин".
Региональный бизнес-форум "Сибирский Трамплин".

На "Сибирском Трамплине" выступят:

  • Максим Поташёв.
    Максим Поташёв.
    Максим Поташёв (бизнес-консультант, знаменитый участник интеллектуальных игр, обладатель приза "Хрустальная сова").
  • Владимир Левченко.
    Владимир Левченко.
    Владимир Левченко (финансовый аналитик).
  • Роман Тарасенко.
    Роман Тарасенко.
    Роман Тарасенко (консультант по маркетингу, бизнес-партнер известного маркетинг-эксперта Игоря Манна).
  • Владимир Завертайлов.
    Владимир Завертайлов.
    Владимир Завертайлов (создатель и руководитель SCRUM-студии "Сибирикс").
  • Татьяна Гребенкина (эксперт по стратегическому управлению).

Подробности форума "Сибирский Трамплин" смотрите на сайте Магис Бизнес. Там же вы найдете всю информацию о стоимости участия и сможете забронировать билет.

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