Этого ждал деловой Алтай. В Барнауле состоится крупный бизнес-форум "Сибирский Трамплин"

Наталья Гордейчик,

руководитель компании Магис Бизнес:

Наталья Гордейчик. Знаете, чего не хватало деловой жизни города? Хорошего, качественного бизнес-форума. Такого, какие проходят, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Настоящего события, которое ждут, где выступают известные эксперты. Ключевые лица компаний обмениваются визитками в перерывах. Обсуждаются актуальные темы. Это дает доступ к хорошей, качественной информации, помогает развивать бизнес. Поэтому мы задумали "Сибирский Трамплин". В Барнауле обязательно должно быть нечто подобное.

Каким будет "Сибирский Трамплин" и что он предложит сибирским бизнесменам, мы узнаем уже 1 декабря 2017 г. Программа форума сформирована на 100%, согласованы последние нюансы.

На "Сибирском Трамплине" выступят:

Максим Поташёв.



Владимир Левченко.



Роман Тарасенко.



Владимир Завертайлов.



Татьяна Гребенкина (эксперт по стратегическому управлению).

Подробности форума "Сибирский Трамплин" смотрите на сайте Магис Бизнес. Там же вы найдете всю информацию о стоимости участия и сможете забронировать билет.