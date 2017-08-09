Евгений Владимирович Давыдович будет назначен председателем правления Бинбанка

"Для повышения эффективности корпоративного управления мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне. У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в банковском бизнесе. Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов", - комментирует председатель совета директоров Бинбанка Михаил Сафарбекович Гуцериев.

Евгений Владимирович Давыдович:

Евгений Владимирович Давыдович. "Я буду рад присоединиться к сильной и профессиональной команде Бинбанка, рассчитываю вместе добиться высоких результатов. Бинбанк входит в число лидеров рынка, является универсальным банком федерального масштаба, мы продолжим усиливать его позиции, предлагая клиентам все современные финансовые услуги по оптимальной цене".



Евгений Давыдович родился в 1974 году в России, в Приморском крае. Имеет два высших образования по специальностям "Менеджмент в производственной сфере" и "Банковское дело". Женат, имеет четверых детей.

В банковскую сферу пришел в 1997 году, где прошел путь от старшего экономиста отдела ценных бумаг и инвестиций до председателя правления. В 2010 году был приглашен в группу "Связной" для развития Связного банка. В 2013 году был назначен председателем правления Связного банка, а в 2016 году – президентом ГК "Связной".