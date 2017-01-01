Евро опустился ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился до отметки 59,8475 рубля, потеряв 55,25 копейки.
Таким образом, курс валюты обновил минимум с июля 2015 года.
Одновременно курс доллара достиг 56,6455 рубля, что на 46,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
По данным экспертов "Интерфакса", падение валют связано с подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на рубль для операций carry trade.
Мировые цены на нефть демонстрируют снижение, пишет polit.ru.
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