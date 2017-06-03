Евросоюз запланировал дать Украине 50 миллионов евро на восстановление Донбасса

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Сегодня, 19:15.
Политика

Евросоюз рассматривает вопрос о выделения 50 миллионов евро на реализацию гуманитарных проектов на Украине.

Украина.
Украина. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

Как стало известно Life.ru, еврокомиссар Йоханесс Хан заявил, что деньги могут пойти на восстановление объектов городской инфраструктуры Донбасса.

На Украине комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан побывал с визитом 1-2 июня. Он посетил Киев, а также Мариуполь и Днепр (бывший Днепропетровск).

Съездил он и на Донбасс. Зарубежного чиновника сопровождали первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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