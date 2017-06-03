Евросоюз запланировал дать Украине 50 миллионов евро на восстановление Донбасса

Евросоюз рассматривает вопрос о выделения 50 миллионов евро на реализацию гуманитарных проектов на Украине.
Как стало известно Life.ru, еврокомиссар Йоханесс Хан заявил, что деньги могут пойти на восстановление объектов городской инфраструктуры Донбасса.
На Украине комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан побывал с визитом 1-2 июня. Он посетил Киев, а также Мариуполь и Днепр (бывший Днепропетровск).
Съездил он и на Донбасс. Зарубежного чиновника сопровождали первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
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