Евростат опубликовал данные о минимальных зарплатах

Лидером по этому показателю является Люксембург, где работающие граждане получают минимум 1999 евро. На втором месте Ирландия с 1564 евро. Затем идут Нидерланды (1552 евро), Бельгия (1532 евро) и Германия (1498 еврo). В конце списка находятся Румыния с самым маленьким заработком в 275 евро и Болгария с 235 евро в месяц, сообщает Интерфакс. Благодаря этим данным выяснилось, что самая низкая и самая высокая минимальная зарплата в Евросоюзе отличается в девять раз.

А вот в Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.