Евростат опубликовал данные о минимальных зарплатах

Статистическая служба Европейского союза опубликовала в открытом доступе данные о минимальной заработной плате за месяц в 22 странах Евросоюза.
Лидером по этому показателю является Люксембург, где работающие граждане получают минимум 1999 евро. На втором месте Ирландия с 1564 евро. Затем идут Нидерланды (1552 евро), Бельгия (1532 евро) и Германия (1498 еврo). В конце списка находятся Румыния с самым маленьким заработком в 275 евро и Болгария с 235 евро в месяц, сообщает Интерфакс. Благодаря этим данным выяснилось, что самая низкая и самая высокая минимальная зарплата в Евросоюзе отличается в девять раз.
А вот в Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.