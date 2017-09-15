Ежедневно в ТРЦ "Пионер" под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты

Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Группа из Южной Америки гастролирует каждое лето по российским городам, в текущем году для выступлений ребята выбрали города Сибирского федерального округа.

Как отмечают в ТРЦ "Пионер", живые концерты в торговой галерее станут доброй традицией. Уже 23 сентября состоится большой концерт лаундж-дуэта "Royal Flush".

Вокальная группа исполнит известные мировые и российские хиты в своей фирменной обработке. Выступление пройдет в центральном атриуме торгово-развлекательного центра "ПИОНЕР" на 2 этаже, старт в 17.00, вход свободный.