Ежедневно в ТРЦ "Пионер" под открытым небом индейцы из Эквадора дают живые концерты

Сегодня, 15 сентября, у жителей краевой столицы есть уникальная возможность послушать уникальные этнические мелодии музыкального коллектива ATIPAJ RUNA на уличной площадке торгово-развлекательного центра "Пионер". Живой концерт продлится с 13.00 до 20.00.
Группа из Южной Америки гастролирует каждое лето по российским городам, в текущем году для выступлений ребята выбрали города Сибирского федерального округа.
Как отмечают в ТРЦ "Пионер", живые концерты в торговой галерее станут доброй традицией. Уже 23 сентября состоится большой концерт лаундж-дуэта "Royal Flush".
Вокальная группа исполнит известные мировые и российские хиты в своей фирменной обработке. Выступление пройдет в центральном атриуме торгово-развлекательного центра "ПИОНЕР" на 2 этаже, старт в 17.00, вход свободный.
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