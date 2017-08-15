На Алтае наступило бабье лето

Синоптики Алтайского края составили прогноз погоды на 15 августа, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, преимущественно без осадков;
- ветер днём 6-11 м/с с усилением в южных районах до 16 м/с;
- температура воздуха днём плюс 18 … 23 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, преимущественно без осадков;
- ветер северо-восточный, днём 6-11 м/с;
- температура воздуха днём плюс 18 … 20°С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, без осадков;
- ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с;
- температура воздуха днём плюс 20…25°С, местами плюс 15…20 °С.
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