Facebook отключил искусственный интеллект из-за проблем с "собственным языком"

Компания Facebook закрыла одну из своих систем искусственного интеллекта после того, как программисты обнаружили, что боты стали общаться не на английском, а на собственном, непонятном людям языке, пишет Tech Times.
Издание отмечает, что собственный язык был создан искусственным интеллектом для того, чтобы быстрее и проще обмениваться информацией. После этого Facebook отключил часть системы и перепрограммировал других ботов, чтобы они могли общаться только на английском языке.
Ранее 24 июля основатель Facebook Марк Цукерберг не согласился с утверждением основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который заявил, что искусственный интеллект является "фундаментальной угрозой для всего человечества".
"Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света — очень безответственно", — сказал Цукерберг.
В середине июля Маск во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США заявил, что искусственный интеллект является "фундаментальной угрозой для человечества", пишет "Росбалт".
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