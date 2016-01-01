10 фактов о Надежде Капура, вице-премьере правительства Алтайского края

1. Родилась 22 мая 1963 года в райцентре Баево Алтайского края.

2. Получила два высших образования: в 1986 году окончила Алтайский сельскохозяйственный институт (специальность экономика и организация сельского хозяйства), в 2008 году – АлтГУ (государственное и муниципальное управление).

3. Карьера связана преимущественно с работой в администрации Ключевского района. Надежда Капура начала здесь работать в 1997 году начальником планово-финансового отдела управления сельского хозяйства и продовольствия. Начиная с 2003 года занимала посты замглавы, председателя комитета, начальника двух управлений администрации района.

4. Во время, когда курировала вопросы экономики и предпринимательства в администрации района, налаживала систему предоставления господдержки предпринимателям. Тогда механизм был еще не достаточно налажен. Надежда Капура рассказывала, что приходилось идти на риск.

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края, экс-глава администрации Ключевского района:

Мы идем на свой страх и риск и компенсируем часть процентной ставки предпринимателям, взявшим кредит как физические лица, что гораздо проще. Но при этом ужесточаем контроль за возвратом и расходованием средств.

5. Три месяца — с июля по сентябрь 2012 года — работала в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. Была начальником управления прогнозирования социально-экономического развития и программного планирования.

6. 8 октября 2012 года депутаты Ключевского района избрали Надежду Капуру главой администрации. На эту должность было два претендента. Но в последний момент, уже пройдя конкурсную комиссию, заведующий местным отделом сельского хозяйства Николай Отиско снял свою кандидатуру. В итоге из 16 присутствовавших депутатов все проголосовали за кандидатуру Надежды Капура.

7. В конце 2015 года выступала на публичных слушаниях по краевому бюджету, где рассказала об опыте Ключевского района по оптимизации расходов и сети бюджетных учреждений.

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края, экс-глава администрации Ключевского района:

В 2015 году в пяти образовательных учреждениях района проведена реорганизация путем присоединения детских дошкольных учреждений к школе. С 1 сентября созданы два филиала на базе четырех школ в результате их объединения в одно юридическое лицо. Это способствовало сокращению расходов в системе образования более чем в два раза — с 43 млн до 16 млн рублей. Общий экономический эффект в системе образования от проведенных мероприятий составил в 2015 году – более 2 млн рублей, в том числе средств краевого бюджета — 611 тыс. В 2016 году эффект достигнет более 5,88 млн рублей, в том числе 1,5 млн — средств краевого бюджета.

Тогда Капура заметила, что оптимизация сети образовательных учреждений — достаточно болезненный процесс на местах.

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края, экс-глава администрации Ключевского района:

К нему должны быть подготовлены все его участники: педагоги, дети, родители, общественность, а главное созданы условия. Как пример — организация подвоза детей из села Каип, где школа готовится в 2016 году к преобразованию в основную: необходимы автобус, теплая стоянка, водитель с категорией Д, которого в маленьком селе найти практически невозможно, а главное — безопасная дорога с твердым покрытием.

8. Год назад Капура оценивала финансовое положение Ключевского района как неустойчивое, однако подчеркивала, что местным властям удалось научиться жить по средствам. Выступая тогда в газете "Степной маяк", она говорила, что за три года объем собственных доходов упал со 100 млн до 66 млн рублей. Основные причины: банкротство трех ведущих градообразующих предприятий района ("Ключевской элеватор", "Западное" и НПХ "Целинное"), резкое снижение числа работников, сокращение объемов производства, доходов населения и, как следствие, снижение поступлений НДФЛ в бюджет.

Однако Капура подчеркнула, что в 2015 году администрации удалось нарастить собственные доходы.

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края, экс-глава администрации Ключевского района:

Мы научились жить по средствам, перестали строить нереальные планы, понимаем сегодня, что, только консолидируясь, мы сами сможем отвечать за себя.

9. 23 декабря 2016 года вошла в состав политсовета регионального отделения "Единой России".

10. В одном из поздравлений земляков с Новым годом поделилась с ними рецептом счастья: чтобы было больше ангелов, а не зверей, нужно взять чашу терпения, влить туда полное сердце любви, бросить полную пригоршню щедрости, плеснуть юмора, посыпать добротой, добавить больше веры и все перемешать, затем намазать на кусок отпущенной нам жизни и передавать всем, кого встретите на своем пути.