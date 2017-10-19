10 известных и забытых фактов о Ксении Собчак

18 октября Ксения Собчак объявила о своём участии в президентских выборах 2018 года. Об этом будущий кандидат в письме сообщила "Ведомостям" и запустила сайт "Собчак против всех". Altapress.ru предлагает вспомнить, чем интересна российская "светская львица".
1. С отличием окончила магистратуру МГИМО по направлению "политология". Владеет английским, французским и испанским языками.
2. Ксения Собчак — автор 4 книг об одежде и косметике и соавтор "практического руководства" по удачному замужеству.
3. Неоднократно участвовала в митингах оппозиционеров на Болотной площади, проспекте Сахарова, Новом Арбате и других.
4. Заняла 22-е место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России" 2014 года.
5. У нее были романы с экс-депутатом Госдумы РФ Сергеем Капковым и оппозиционером Ильей Яшиным. А в 2005 году за несколько дней до церемонии отменила свадьбу с американским бизнесменом Александром Шустеровичем.
6. В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актёра Максима Виторгана. Убежденная чайлдфри стала мамой в ноябре 2016 года. У нее родился сын Платон.
7. С октября 2014 года является главным редактором журнала о моде L’Officiel.
8. Приняла участие в съемках 18 фильмов и озвучивании трех кинокартин.
9. После русификации популярной игры World of Warcraft персонаж Ксении попал туда под именем "Псения Кобчак".
10. На протяжении десяти лет не покидает первую десятку "Главных российских знаменитостей" в рейтинге Forbes.
Что Собчак говорила о Путине и что тот думает об идее Собчак баллотироваться на пост президента
Из интервью журналу The New Times:
По-человечески я к Владимиру Владимировичу очень хорошо отношусь. Он был единственный, кто помог и принял участие в судьбе моего отца. Это вообще огромная дилемма, когда твое человеческое отношение не совпадает с отношением гражданским, с отношением как к политику. Мне Путин как человек очень симпатичен, но он мне не симпатичен как политик.
Ксения Собчак рассказала журналистам, что сама сообщила Путину о желании стать кандидатом в президенты страны. И, по ее словам, Владимиру Владимировичу эта идея понравилась, передает НТВ.
Ксения Собчак,
телеведущая:
С Владимиром Владимировичем мою семью связывали большие отношения еще со времен Санкт-Петербурга, поэтому я посчитала правильным, что я приняла такое решение. Я сказала об этом после интервью… Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность. У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала, но вот он сказал вот эту одну фразу и далее спросил про здоровье моей мамы.
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