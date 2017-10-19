10 известных и забытых фактов о Ксении Собчак

1. С отличием окончила магистратуру МГИМО по направлению "политология". Владеет английским, французским и испанским языками.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 25 2017 в 5:27 PDT

2. Ксения Собчак — автор 4 книг об одежде и косметике и соавтор "практического руководства" по удачному замужеству.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 23 2017 в 2:05 PDT

3. Неоднократно участвовала в митингах оппозиционеров на Болотной площади, проспекте Сахарова, Новом Арбате и других.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 11 2017 в 3:11 PDT

4. Заняла 22-е место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России" 2014 года.

5. У нее были романы с экс-депутатом Госдумы РФ Сергеем Капковым и оппозиционером Ильей Яшиным. А в 2005 году за несколько дней до церемонии отменила свадьбу с американским бизнесменом Александром Шустеровичем.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 12 2017 в 4:50 PDT

6. В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актёра Максима Виторгана. Убежденная чайлдфри стала мамой в ноябре 2016 года. У нее родился сын Платон.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 11 2017 в 1:10 PDT

7. С октября 2014 года является главным редактором журнала о моде L’Officiel.

В фильме Александра Молочникова "Мифы о Москве" Снимали через три недели после родов🙈🙈🙈 Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 5 2017 в 7:50 PDT

8. Приняла участие в съемках 18 фильмов и озвучивании трех кинокартин.

9. После русификации популярной игры World of Warcraft персонаж Ксении попал туда под именем "Псения Кобчак".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 8 2017 в 2:46 PDT

10. На протяжении десяти лет не покидает первую десятку "Главных российских знаменитостей" в рейтинге Forbes.

Что Собчак говорила о Путине и что тот думает об идее Собчак баллотироваться на пост президента

Из интервью журналу The New Times:

По-человечески я к Владимиру Владимировичу очень хорошо отношусь. Он был единственный, кто помог и принял участие в судьбе моего отца. Это вообще огромная дилемма, когда твое человеческое отношение не совпадает с отношением гражданским, с отношением как к политику. Мне Путин как человек очень симпатичен, но он мне не симпатичен как политик.

Ксения Собчак рассказала журналистам, что сама сообщила Путину о желании стать кандидатом в президенты страны. И, по ее словам, Владимиру Владимировичу эта идея понравилась, передает НТВ.

Ксения Собчак,

телеведущая: