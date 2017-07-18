10 фактов о Юрии Денисове, которому сегодня вынесут приговор

1. Юрий Денисов родился в День учителя — 5 октября. В этом году он должен отметить 70-летие.

2. Сразу после окончания Московского института тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова Денисов устроился в Бийский технологический институт — филиал Алтайского государственного технического университета. Там будущий вице-губернатор проработал больше 30 лет и дорос до проректора по учебной работе.

3. Карьера Денисова резко рванула вверх в 2004 году, когда ему оставалось три года до пенсии. Тогда губернатором края стал Михаил Евдокимов. Денисов давно знал знаменитого артиста и активно участвовал в его кампании в Бийске. На суде экс-чиновник заявил, что не хотел идти в администрацию и долго отбивался от уговоров Евдокимова. Однако наблюдатели утверждают, что после выборов Денисов сам добивался поста в администрации и активно напоминал Евдокимову про свой вклад в кампанию. В итоге Денисову дали должность начальника комитета по образованию, а в 2005 году он стал еще и заместителем Евдокимова.

4. Денисов стал одним из немногих членов команды Евдокимова, кому удалось сохранить должность начальника комитета при новом губернаторе Александре Карлине. Тогда Денисов перестал быть вице-губернатором, однако в 2010 — вопреки слухам о грядущей отставке — вернул себе статус. Сотрудники управления вспоминают, что Денисов то ли в шутку, то ли всерьез называл себя уникальным человеком, потому что "смог построить такую карьеру в таком возрасте".

5. Первое время на новом посту Денисов не очень хорошо разбирался в процессах, однако его коллеги рассказывают, что он скрупулезно вникал в детали, анализировал, поэтому спустя несколько лет уже хорошо понимал, что происходит в сфере образования. "Он хорошо умел манипулировать людьми, добиваться от них результата. Поэтому в его ведомстве была выстроена достаточно эффективная работа, но не за счет атмосферы творческого подъема и единого порыва, а за счет муштры", — рассказывали altapress.ru его подчиненные.

6. Бывшие коллеги вспоминают, что Юрий Денисов публично никогда не проявлял эмоций. Он всегда говорил тихим спокойным, даже монотонным, голосом. Тем не менее подчиненные панически боялись его. "Он мог пригрозить увольнением и тем, что потом человека никуда не возьмут. И обычно выполнял свое обещание". — рассказывают бывшие сотрудники ведомства.

7. Одна из причин политического долголетия Денисова — подчеркнутая лояльность к руководству. Наблюдатели вспоминают, что некогда вице-губернатор Николай Черепанов часто публично критиковал Денисова, однако тот покорно сносил все унижения и ни разу публично не возражал непосредственному начальнику.

Журналисты вспоминают и другой показательный эпизод. В 2010 году Юрий Денисов настаивал, чтобы в его интервью газете "Свободный курс" слово "губернатор" писали исключительно с заглавной буквы. На возражения о том, что это не соответствует правилам русского языка, вице-губернатор возражал: "В справке можете писать как хотите. А в своей прямой речи я называю Губернатора исключительно с большой буквы".

8. На момент ареста в марте 2016 года Денисов был самым возрастным из числа руководителей в администрации края. К тому же Денисов был одним из самых опытных начальников управлений – его стаж в администрации к тому моменту составлял почти 12 лет.

9. Считается, что до ареста Денисов не светился в скандалах, а его репутация была исключительно положительной. Однако это не так. В 2012 году управление по образованию оказалось замешано в скандале: ведомство закупило для школ лыжи на 25 млн. рублей. Позже выяснилось, что для детей были закуплены коньковые лыжи длиной 190 см и ботинки 46 размера, писала "Российская газета". Цена одного комплекта составляла 32780 рублей, хотя подходящие для детей лыжные комплекты можно было в то время купить за 17200 рублей.

"Да, есть лыжи дешевле. Но это не те лыжи: они могут быть внешне похожими (это научились делать недобросовестные производители!), но отличаются некоторыми очень важными, но не всегда видимыми, признаками, например, весом", — комментировал позже Денисов.

10. К моменту вынесения приговора Денисов находится в заключении уже 1 год, 4 месяца и 3 дня.