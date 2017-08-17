Фамильные ценности: как в регионе формируются новые предпринимательские династии

Рыночной экономике в России чуть более 25 лет — как раз возраст одного поколения. Многие предприниматели сейчас задумываются о том, кому передать бизнес в будущем. По мнению гендиректора компании "Мартика" Виталия Смокотина, российское общество в целом еще к этому не готово. "Мы не умеем воспитывать детей так, как это делают в странах с более богатой предпринимательской историей, где наследование компаний — норма, формировавшаяся веками. Нам, российским предпринимателям, еще предстоит этому научиться, приобретая как успешный, так и неудачный опыт", — говорит он.

По мнению Юрия Фрица, председателя правления Алтайского союза предпринимателей, почти все бизнесмены так или иначе вовлекают членов семьи в работу предприятия, весь вопрос только в "глубине погружения".

"Мне кажется, любой бизнесмен в глубине души мечтает, что его сын со временем подхватит дело, — говорит он. — Малый бизнес в селах края зачастую семейный, так как возможностей выбора места работы и самоопределения там немного. Фермеры тоже в основном ведут хозяйство всей семьей. Да и в городах есть примеры семейных династий, их фамилии на слуху, а проекты широко известны".

Дети: прошли все этапы

В Алтайском крае есть примеры семей, где дети успешно продолжают дело родителей. Большинство из них подчеркивают, что их не сразу сделали руководителями, посадили за стол и дали возможность подписывать приказы. Они начинали рядовыми сотрудниками и прошли все этапы карьерной лестницы.

Например, Елена Филипчук, гендиректор компании "Новэкс", прежде чем встать во главу бизнеса, работала на предприятии 15 лет и начинала с позиции рядового сотрудника в коммерческом отделе. Она не хотела быть "наследной принцессой" и считает, что авторитет сотрудников можно заработать только собственным трудом.

Евгений Ракшин в "Марии-Ра" почти с самого ее основания — с 1994 года. Тогда он работал юрисконсультом, а чуть позже участвовал в формировании розничного направления компании. Ракшин-младший не отделяет себя от первого поколения предпринимателей в семье.

"Я с детства ездила с папой на объекты, мне было очень интересно, — говорит Елена Греб, заместитель гендиректора ИСК “Союз” и дочь ее основателя Владимира Отмашкина. — Первая запись в трудовой книжке у меня появилась в 14 лет. Пока мои сверстники отдыхали на каникулах, я работала на семейном предприятии. И сейчас совсем не жалею об этом. Начинала с должности помощника бухгалтера. В 2012 году, когда окончила университет, была уже начальником отдела внутреннего аудита. Финансовым директором стала через пять лет".

Виктор Лоренц, который сейчас вместе со своей мамой Галиной Лоренц руководит крупным предприятием "Лидер" в Заринске (14 магазинов, шесть заведений общепита, пекарня и другое), говорит, что с детства был в курсе дел компании.

"Родители обсуждали бизнес-вопросы чуть ли не 24 часа в сутки, я волей-неволей обо всем знал, — рассказывает он. — После смерти отца решили, что я оставлю работу в правоохранительных органах и приду в семейный бизнес. Во все дела вник быстро, было несложно. “Лидер” — это еще один ребенок в нашей семье".

Людмила Замышляева, совладелица компании "Старк", рассказала, что ее дети, сын и дочь, в бизнесе с юного возраста, и сейчас она может целиком на них положиться. При этом предпринимательница не отрицает, что у "хозяйских детей" есть привилегии.

"Я сама себя в чем-то ущемлю, но детям дам лучшее, — говорит она. — Все люди живут ради своих детей".

Елена Греб отмечает, что продолжать семейный бизнес, конечно, проще, чем его начинать.

"Опыт, который передают родители, — бесценный. Мы с братом с детства видели, как работает наш отец. Сейчас, когда стали взрослыми, всегда можем обратиться к нему за советом, это очень помогает. Главная задача детей, пришедших в семейное дело, — сохранить доброе имя предприятия. Группа компаний “Союз” всегда была честной со своими парт­нерами, у нас за всю историю не было ни одного обманутого дольщика. Сохранить и приумножить дело семьи не так просто, как может показаться на первый взгляд".

Резоны: дело в доверии

Главная ценность семейного бизнеса — это доверие, говорят многие предприниматели.

"Мы все работаем на один результат, — рассказывает Людмила Замышляева. — Знаем, что никто не будет воровать, давать откаты и ставить подножки. Сейчас мой сын — исполнительный директор предприятия. И я абсолютно спокойна за его работу. Если бы был наемный сотрудник, его нужно было бы проверять. Дочь отвечает за кадры, и я даже не вникаю в эти вопросы".

По мнению Виктора Лоренца, вести дела с семьей означает иметь "плечо" и возможность на кого-то положиться в сложных ситуациях.

"При этом у нас на предприятии сформировался костяк менеджеров, которым мы тоже доверяем. Они уже проверенные люди", — говорит он.

Елена Греб отмечает, что сложно найти наемного руководителя, который будет относиться к делу как к своему, а это важно.

Директор агентства недвижимости "Дом" Геннадий Малков ведет бизнес вместе с супругой, она работает его заместителем. По словам Малкова, главный плюс такого сотрудничества — это полное взаимопонимание, каждый всегда в курсе всего происходящего. К тому же, по его мнению, очень важно, чтобы семейная пара находилась в одном "информационном пространстве" — это только укрепляет отношения.

Риски: бизнес и чувства

Но есть в семейном бизнесе и риски. Многие предприниматели считают, что нельзя вести дела с дальними родственниками, в семейном предприятии могут участвовать только родители и дети. Это связано с тем, что у двоюродных братьев, тетушек и племянников зачастую "советские" представления о работе в семейной компании — им кажется, что у них особое положение.

"Зачастую наши представления о деловых качествах родственников ошибочны, — говорит Геннадий Малков. — Мы воспринимаем их как продолжение себя, априори им доверяем, нам кажется, что у нас общие ценности. Но на деле оказывается, что мы по-разному видим сотрудничество. Руководитель надеется на работу, а родственник считает, что он на особом счету и может расслабиться. Делать замечания таким людям очень сложно, и отношения можно испортить".

Людмила Замышляева рассказала, что у нее был негативный опыт сотрудничества с дальней родственницей. Произошел конфликт, та уволилась, но со временем с ней удалось помириться.

"У меня был не очень хороший опыт работы с родственниками, — подтверждает Юрий Матвейко, руководитель предприятия “Октан”. — Уже больше 15 лет мы просто дружим, но не работаем вместе". "Нам сложно разделять личные и деловые отношения, — говорит Виталий Смокотин. — Мы люди. И как бы ни старались, личные отношения будут влиять на деловые, и наоборот. Либо все это смешается и приведет к конфликтам, либо придется делать выбор, что важнее — эмоции и чувства или деловые результаты. Каждый предприниматель рано или поздно встает перед этим выбором. Кто-то выбирает чувства, кто-то дело. И нельзя сказать, что один прав, а другой нет. Ничего плохого нет ни в той, ни в другой альтернативе".

Дети, работающие в семейных компаниях, говорят, что родители относятся к ним строже, чем к наемным сотрудникам. По словам Елены Греб, в ее семье не принято хвалить даже за значительные успехи, они воспринимаются как должное. Но в случае неудачи обязательно будет критика и анализ ситуации.

"Я относился к детям строже, чем к другим работникам, — подтверждает Виктор Филипчук, основатель компании “Новэкс”. — Елене всегда говорил, что мне важно, чтобы она разбиралась во всех вопросах. Наемного работника я могу заменить. Ее, конечно, тоже мог бы, но мне этого совсем не хотелось".

По словам Малкова, еще один риск — это борьба за лидерство. Некоторые бизнесы рушатся, когда супруги не могут договориться, кто главный. Людмила Замышляева тоже подчеркивает, что секрет успеха семейного предприятия — это четкое разделение ролей.

"Нужно обязательно решить, кто за что отвечает и кто руководитель", — говорит она.

Противники: никакого наследства

Некоторые предприниматели категорически против вовлечения детей в бизнес. Геннадий Малков считает, что привлекать детей в дело стоит только ради расширения их картины мира и понимания, что такое ответственность. Но ни в коем случае нельзя делать из них наследников бизнеса.

"У родителей-предпринимателей вполне может родиться ребенок музыкант, поэт или компьютерщик. Очень важно, чтобы родители поняли его истинное предназначение и не мешали ему. Когда мама и папа склоняют к какому-то решению, им очень сложно отказать", — говорит он.

"Иногда дети осознанно идут в бизнес родителей, специально учатся работать там — это хорошо. Плохо, когда это выбор родителей, — говорит Юрий Матвейко. — Я не хочу, чтобы мои дети продолжали мой бизнес. У меня дочки, одна еще маленькая, а старшая выбрала свой профессиональный путь и успешно по нему идет".

Виталий Смокотин предполагает, что ему не придется передавать предприятие своим детям.

"Я считаю, что бизнесом должны управлять эффективные менеджеры, которые получили эту работу в конкурентной борьбе. Если человеку должность достается без трудностей, то становится менее ценной, — считает он. — К бизнесу ребенка нужно готовить с детства — к большим задачам и деньгам. И, возможно, мы станем его готовить, а он захочет картины рисовать. Я считаю, что дети должны сами себя реализовать в соответствии со своими желаниями и потенциалом, в тех сферах, которые представляют для них реальный интерес, а не навязаны родителями".

Семейный бизнес может стать настоящим испытанием для отношений. Родственники проводят вместе круглые сутки, часто спорят и переносят обсуждение деловых вопросов домой и на отдых. Этот формат жизни подходит не каждой семье. Но некоторым из них он, кажется, дает какую-то особую степень близости.

Известные предпринимательские д­инастии А­лтая

Ракшины

Бизнес: "Мария-Ра", сеть продовольственных магазинов: 932 торговые точки в 236 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

Основатель династии: Александр Ракшин, руководитель отдела развития сети "Мария-Ра". В 2015 году журнал Forbes оценил состояние Ракшина в $500 млн.

Члены семьи: Евгений Ракшин (сын), отвечает в "Марии-Ра" за девелопмент, стратегические проекты. Алла Ракшина (дочь), финансовый директор "Марии-Ра".

Прокопьевы

Бизнес: компания "Эвалар", крупнейший производитель БАДов в России.

Основатель династии: Лариса Прокопьева, генеральный директор.

Члены семьи: Наталья Прокопьева (дочь), председатель совета директоров "Эвалара", руководитель московского представительства компании.

Отмашкины

Бизнес: группа компаний "Союз". Бизнес в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства. В группу входят три компании-застройщика, проектный институт "Барнаулгражданпроект", БКЖБИ-2, компания по строительным и монтажным работам "Спецстрой", завод "Алтайгеомаш", несколько хозяйств по выращиванию зерновых.

Основатель династии: Владимир Отмашкин, генеральный директор группы компаний "Союз".

Члены семьи: Елена Греб (дочь), заместитель генерального директора по экономике и финансам группы компаний "Союз". Сергей Отмашкин (сын), курирует развитие группы "Союз" в Новосибирске.

Старовойтовы

Сергей Старовойтов

Бизнес: "Алейскзернопродукт" — агропромышленный комплекс с полным технологическим циклом по выращиванию и переработке зерна, производству и упаковке продукции.

Основатель династии: Сергей Старовойтов, умер в 2002 году.

Члены семьи: Алла Старовойтова (супруга), генеральный директор "Алейскзернопродукта". Анастасия Старовойтова (дочь), работает в барнаульском филиале предприятия. Денис Старовойтов (племянник), заместитель директора по производству "Алейскзернопродукта".

Филипчуки

Бизнес: "Новэкс", сеть магазинов непродовольственных товаров и предприятие оптовой торговли. В сеть входит более 190 магазинов в Алтайском и Красноярском краях, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, республиках Алтай и Тува.

Основатель династии: Виктор Филипчук, основатель торговой сети "Новэкс".

Члены семьи: Елена Филипчук (дочь), генеральный директор "Новэкса". Алексей Филипчук (сын), занимается управлением недвижимостью, руководит вопросами строительства в "Новэксе". Екатерина Лузина (дочь), финансовый директор в подразделении оптовой торговли, складской логистики.

Шамковы

Бизнес: "Барнаульский завод АТИ", "Барнаульский завод РТИ". Оба предприятия были созданы в советское время, а в 1990-е перешли в частные руки. Юрий Шамков адаптировал их к новой экономической реальности.

Основатель династии: Юрий Шамков, был гендиректором и председателем совета директоров предприятий с 1999 по 2008 год. Сейчас в бизнесе не участвует.

Члены семьи: Артем Шамков (сын), гендиректор "Барнаульского завода АТИ". Михаил Шамков (сын), владелец доли "Барнаульского завода РТИ".

Солодиловы

Бизнес: "Барнаульский пивоваренный завод", "Алтайский лен".

Основатель династии: Андрей Солодилов, председатель совета директоров "Барнаульского пивоваренного завода".

Члены семьи: Дарья Солодилова (дочь), соучредитель компании "Алтайский лен".

Траутвейны

Бизнес: Фермерские хозяйства "Траутвейн В. Х.", "Майское" (Косихинский район)

Основатель династии: Виктор Траутвейн, глава и учредитель фермерских хозяйств.

Члены семьи: Александр Траутвейн (сын), гендиректор животноводческого предприятия "СП им. Г. С. Титова" в Косихинском районе.

Олишевские

Бизнес: Компания "Алтайская ярмарка", ресторан Cafe de Lafe, сеть кофеен Sweeter, бургерная Mama Ya Poel.

Основатель династии: Андрей Олишевский, директор компании "Алтайская ярмарка", ресторана Cafe de Lafe.

Члены семьи: Иван Олишевский (сын), директор сети кофеен Sweeter, бургерной Mama Ya Poel.

Источники: данные ЕГРЮЛ, сайта Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru, официальные сайты компаний, сайты СМИ (altapress.ru, forbes.ru, ksonline.ru, ap22.ru), собственные источники и другие.

Все на благотворительность В мире довольно много случаев, когда известные бизнесмены отдают значительную часть своего капитала на благотворительность. Детям же они оставляют относительно небольшую сумму, с которой можно начать строить карьеру или открыть свое дело. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет, известный певец Стинг, создатель медиаимперии Майкл Блумберг, владелец гостиничной сети Уильям Баррон Хилтон и другие. Среди российских бизнесменов такие тоже есть. Например, владелец компании "Интеррос" Владимир Потанин, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и крупный предприниматель и финансист Александр Мамут. Все они считают, что дети должны заработать состояния сами, а большие деньги, доставшиеся даром, делают жизнь скучной, развращают и не дают состояться. Свои капиталы эти предприниматели направляют на решение социальных проблем, так как, по их мнению, заработанное ими должно приносить благо обществу. Управляют семьи Некоторые семьи успешно ведут бизнес на протяжении десятилетий и передают его по наследству. Часть акций автомобильной компании Ford принадлежит четвертому поколению наследников Генри Форда, косметическим гигантом L`Oreal владеет дочь его основателя, крупнейшая продуктовая сеть магазинов Wal-Mart — семейный бизнес. К нему же относятся компании Volkswagen, Mars, Samsung и другие. В 2015 году "Эксперт" опубликовал результаты исследования семейного бизнеса, которое провел крупный финансовый конгломерат Швейцарии Credit Suisse. В рейтинге представлено 920 компаний из 35 стран. 64% описанных семейных бизнесов находится в Азии. В исследовании отмечается, что лишь треть семейных компаний достается второму поколению представителей семьи основателя, 12% — третьему и только 3% — четвертому. Кому завещали капиталы купцы на Алтае Для сибирских купцов второй половины XIX – начала XX века была характерна семейственность в бизнесе. В фирме работали практически все члены семьи: подросток, осваивающий азы торговли мальчиком на побегушках, взрослый сын, ездивший в самостоятельные коммерческие поездки, жена купца, замещавшая мужа в лавке во время его отлучек, племянники, двоюродные братья, дальние родственники. В 1867 году в Барнауле числилось 30 купеческих семей. Распорядителем имущества, как правило, был отец семейства. Он оставлял завещание. Строгих правил при распределении наследства не существовало. Каждый купец по-своему определял судьбу своей собственности, круг наследников и долю каждого. Приоритет отдавался сыновьям и внукам, доля дочерей была значительно меньше. Иногда сыновья получали денежный выдел еще при жизни отца и не могли претендовать на наследство. Нередко бывало, что наследницей бизнеса становилась супруга купца. Яркий пример — купчиха Елена Морозова из Бийска. Она построила электростанцию, кожевенный, маслобойный и пивоваренный заводы, паровую мельницу, к концу жизни ее личное состояние составляло 1,5 млн рублей.

Источник: по материалам книги Ю. М. Гончарова "Купеческая семья второй половины XIX – начала XX века" и сайта altapress.ru