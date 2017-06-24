ФАС настаивает на отмене внутрироссийского роуминга

"Они (сотовые операторы) не очень хотят, но мы будем настаивать категорически. Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно. Сейчас 28 стран Евросоюза, они долго к этому шли, этот роуминг внутри ЕС ликвидировали. Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг".