ФАС настаивает на отмене внутрироссийского роуминга

Понятие "национальный роуминг" необходимо изъять из законодательства и актов правительства. Такое предложение готовит федеральная антимонопольная служба (ФАС). Если поправки внесут, сотовые операторы не смогут взимать дополнительную плату за роуминг внутри страны, пишет ТАСС.
Игорь Артемьев,
руководитель ФАС:
"Они (сотовые операторы) не очень хотят, но мы будем настаивать категорически. Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно. Сейчас 28 стран Евросоюза, они долго к этому шли, этот роуминг внутри ЕС ликвидировали. Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг".
Он уточнил, что как техническая характеристика понятие роуминга сохранится. Но как юридическая категория - исчезнет. Также Артемьев заявил, что "наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор".
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