ФАС предложила удешевить презервативы

Причиной дороговизны презервативов являются административные и экономические барьеры, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Среди мер, которые ФАС предлагает осуществить с целью снижения цен на презервативы, указано введение ускоренной регистрации этого вида товаров, ограничение наценки на него в розничной продаже и установка вендинговых аппаратов для продажи контрацептивов "эконом-класса", то есть нижней ценовой категории.

Также антимонопольщики предложили обязать работающих в аптеках фармацевтов при продаже презервативов в первую очередь рекомендовать покупателям более дешевые варианты, а не наоборот.

"Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте", — считает глава управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Вдобавок антимонопольная служба предложила правительству организовать и провести кампанию по пропаганде использования презервативов как самого эффективного средства профилактики заболеваний, передающихся половым путем, а также заказать социальную рекламу соответствующего содержания и "использовать механизмы в теле- и киноиндустрии".

В списке предложений, переданных ФАС на рассмотрение правительства, фигурирует формирование специальных обязательных разделов о контрацепции в образовательных программах для школ, колледжей, техникумов и вузов, пишет polit.ru.

В июле во время молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" его участники пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов.