ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" и Uber за три месяца

Напомним, 13 июля "Яндекс.Такси" и Uber объявили, что объединяются для сотрудничества в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Эксперты неоднозначно оценивают эту сделку. Так, основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер заявил, что эта сделка подразумевает конец ценовой войны между "Яндексом" и Uber, что, по его мнению, может привести к повышению цен, пишет РИА Новости.

"У нас хороший контакт с Uber и с "Яндексом", мы с ними прошли довольно много важных позиций и диалогов с точки зрения внедрения этой системы, которую они раньше внедряли, чтобы это было позитивно для потребителя, чтобы это было безопасно для потребителя", — заявил глава ФАС Игорь Артемьев. "Но если мы увидим угрозу, мы эту сделку не разрешим", — продолжил он. Без разрешения ФАС партнерство двух агрегаторов невозможно.

Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.