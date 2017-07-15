ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" и Uber за три месяца

ФАС проверит сделку онлайн-сервисов такси "Яндекса" и Uber и в течение 90 дней примет решение. Антимонопольное ведомство находится в хорошем диалоге с компаниями, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Напомним, 13 июля "Яндекс.Такси" и Uber объявили, что объединяются для сотрудничества в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Эксперты неоднозначно оценивают эту сделку. Так, основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер заявил, что эта сделка подразумевает конец ценовой войны между "Яндексом" и Uber, что, по его мнению, может привести к повышению цен, пишет РИА Новости.
"У нас хороший контакт с Uber и с "Яндексом", мы с ними прошли довольно много важных позиций и диалогов с точки зрения внедрения этой системы, которую они раньше внедряли, чтобы это было позитивно для потребителя, чтобы это было безопасно для потребителя", — заявил глава ФАС Игорь Артемьев. "Но если мы увидим угрозу, мы эту сделку не разрешим", — продолжил он. Без разрешения ФАС партнерство двух агрегаторов невозможно.
Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.
Водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.