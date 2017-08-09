Признаки нарушения закона усматриваются в поддержании монопольно высоких тарифов на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.

ФАС России будет настаивать на снижении роуминговых тарифов внутри страны.

17 июля ФАС предписала операторам "большой четверки" ("МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2) выровнять тарифы по внутрисетевому роумингу в течение 14 дней. Фактически это означает отмену роуминга по России, который ведомство считает нарушением закона "О защите прав конкуренции".

В "МегаФоне" заявили, что выполнить требование ФАС о выравнивании тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России за две недели невозможно.

В конце июля ФАС заявила, что намерена возбудить в отношении операторов дело, пишет znak.com.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон" назначены на 26 сентября. Действия ПАО "МТС" будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО "Т2 Мобайл" - 29 сентября, говорится в сообщении ФАС.