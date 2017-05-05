ФАС заинтересовалась командировками сотрудников ПФР на 27 млн рублей

Служба передала дело в управление контроля за госзаказом для возможного возбуждения административного дела, сообщает телеканал "Дождь".

Ранее нарушения в закупках, допущенные ПФР, обнаружил Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко". Специалисты центра как раз выяснили, что ПФР намерен потратить в этом году 27 млн рублей на командировки без проведения необходимых для организации командировок торгов.

Кроме того, особое внимание в докладе центра было уделено перелетам бизнес-классом главы ПФР Антона Дроздова. Так, в 2015 году в список командировок попали его перелеты в Берлин, Варшаву и Париж общей стоимостью около 700 тысяч рублей.

В ПФР отмечают, что все командировки — это "производственная необходимость". "В последние годы расходы не растут, а наоборот, снижаются", — добавили в ПФР, пишет znak.com.