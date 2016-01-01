Федералы рассказали, почему в Барнауле из эфира операторов кабельного ТВ пропали "Наши новости" и "ТВ Города"

В сетях некоторых операторов кабельного ТВ в Барнауле пропали передачи местных телеканалов "Наши новости" и "ТВ Город". Ранее ситуацию эту ситуацию прояснили операторы связи. Теперь наш сайт взял комментарии в Алтайском краевом радио-телепередающий центре (филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС)
В Алтайском КРТПЦ сообщили, что на договорной основе предоставляет операторам кабельного ТВ в Барнауле сигналы как аналогового эфира, в которых есть врезки программ "Наших новостей" и "ТВ Города", так и сигналы (мультиплексы) цифрового ТВ, где местных новостей из Барнаула нет. Предприятие рекомендовало региональным вещателям самостоятельно договариваться с операторами кабельного ТВ о распространении своих программ в их сетях. Но, напомним, ранее провайдеры заявляли, что перешли на трансляцию именно цифрового сигнала потому, что их к этому обязывает законодательство и договоры с РТРС.
В "Алтайском КРТПЦ" ссылаются на следующие документы:
- ФЗ от 13.07.2015 No257-ФЗ "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и федеральный закон "О связи""
- Приказ Минкомсвязи России от 01.09.2015 No326.
Отметим, что представитель одного из операторов кабельного ТВ в комментарии на условиях анонимности тоже ссылался на упомянутый приказ и сообщил, что действует на его основе, а также на основе закона "О связи".
Эфирное телевещание ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) сейчас осуществляет как в аналоговом, так и в цифровом форматах.
Сергей Мольков,
директор филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ":
Решение об отключении аналогового вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов будет приниматься на государственном уровне. Врезка региональных информационных блоков в 1 цифровой мультиплекс (с 1 по 10 каналы) пока не осуществляется, во второй мультиплекс (с 11 по 20 каналы) осуществляется врезка только рекламных блоков по договору с вещателями и только в Барнауле.
Altapress.ru также попросил прокомментировать данную ситуацию генерального директора аналитической компании Telecom Daily (Санкт-Петербург) Дениса Кускова. По его словам, операторы могут требовать от РТРС транслировать аналоговый сигнал, пока не будет официального распоряжения от Минкомсвязи.
Денис Кусков,
генеральный директор аналитической компании Telecom Daily (Санкт-Петербург):
Пока отказа от аналогового вещания у нас нет, поэтому я не понимаю ситуацию, что сложилась в регионе. Естественно, люди предпочитают смотреть картинку в высоком качестве, но не нужно забывать, что многие, особенно в отдалённых городах, не могут себе позволить цифровой сигнал. Вполне вероятно какой-то негласный документ и есть от РТРС относительно сигнала. Операторы могут, пока не будет официального распоряжения Минкомсвязи, требовать РТРС транслировать аналоговый сигнал.
В связи с тем, что у филиала РТРС и операторов кабельного ТВ возникли разночтения в трактовке законодательства, altapress.ru написал запрос в Минкомсвязь с просьбой дать комментарий по поводу возникшей ситуации.
Напомним, что программы "Наших новостей" и "ТВ Города" начали исчезать из вещания в сетях некоторых операторов кабельного ТВ в Барнауле еще осенью. На данный момент местные передачи этих телекомпаний могут увидеть только те барнаульцы, которые смотрят каналы ТНТ и "Домашний" в аналоговом формате.
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