Эксперт рассказал, как в Россию попадает санкционный сыр

Контрабандный сыр продолжает поступать в Россию, несмотря на санкции. Об этом 9 августа рассказал Михаил Мищенко, директор "Центра изучения молочного рынка". По его словам, европейский сыр лежит на полках либо со слегка измененным названием, либо с тем же, что и до санкций. "Я буквально на прошлой неделе видел в "Азбуке вкуса" "Дор блю" из Германии", - сообщил эксперт.
Михаил Мищенко,
директор "Центра изучения молочного рынка":
Мы изучали эту ситуацию. По нашим источникам, продукт движется следующим образом. У нас есть страны Таможенного союза с единым экономическим пространством, в частности, Армения. В эту страну поступает европейский продукт, а потом отправляется к нам в виде сыра, либо чего-то еще. Мы посмотрели ссылочки о поставщиках Армении, там значатся все страны Европейского союза.
По мнению эксперта, происходящая ситуация — результат халатности Россельхознадзора.
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Тема развития молочной промышленности в России обсуждалась на конференции в рамках автопробега "Дорогу молоку!", который проходил по территории Алтайского края 8-10 августа.
За три дня пребывания в нашем регионе его участники, а это более 150 человек из 21 региона России, посетили "Барнаульский молочный комбинат", "Рубцовский молочный завод", завод "Рикон", "Усть-Калманский маслосырзавод". В заключительный день автопробега, 10 августа, прошли деловые визиты в компании "Алтайская буренка" и "Урожай", а также в "Международный колледж сыроделия".
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