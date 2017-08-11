Эксперт рассказал, как в Россию попадает санкционный сыр

Михаил Мищенко,

директор "Центра изучения молочного рынка":

Мы изучали эту ситуацию. По нашим источникам, продукт движется следующим образом. У нас есть страны Таможенного союза с единым экономическим пространством, в частности, Армения. В эту страну поступает европейский продукт, а потом отправляется к нам в виде сыра, либо чего-то еще. Мы посмотрели ссылочки о поставщиках Армении, там значатся все страны Европейского союза.

По мнению эксперта, происходящая ситуация — результат халатности Россельхознадзора.

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Тема развития молочной промышленности в России обсуждалась на конференции в рамках автопробега "Дорогу молоку!", который проходил по территории Алтайского края 8-10 августа.

За три дня пребывания в нашем регионе его участники, а это более 150 человек из 21 региона России, посетили "Барнаульский молочный комбинат", "Рубцовский молочный завод", завод "Рикон", "Усть-Калманский маслосырзавод". В заключительный день автопробега, 10 августа, прошли деловые визиты в компании "Алтайская буренка" и "Урожай", а также в "Международный колледж сыроделия".