Федеральный суд заблокировал действие указа Трампа о мигрантах

Напомним, 27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Это вызвало массовые протесты. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.

Решение судьи фактически отменило указ правительства, пишет "Лента.ру". Минюст США уже решил опротестовать приостановку указа Трампа.

Ранее действие указа Трампа временно ограничила судья Восточного округа Мичигана Виктория Робертс. Согласно ее постановлению, запрещается "отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу".

28 января судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила иностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, временно оставаться в стране.