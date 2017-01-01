Федеральный суд заблокировал действие указа Трампа о мигрантах

Федеральный судья Сиэтла временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, 27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Это вызвало массовые протесты. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.
Решение судьи фактически отменило указ правительства, пишет "Лента.ру". Минюст США уже решил опротестовать приостановку указа Трампа.
Ранее действие указа Трампа временно ограничила судья Восточного округа Мичигана Виктория Робертс. Согласно ее постановлению, запрещается "отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу".
28 января судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила иностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, временно оставаться в стране.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.