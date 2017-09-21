Фермеры Алтайского края получили первый урожай высокопротеиновой сои из своих семян

Успех заинтересовал фермеров Алтайского края. 15 сентября они побывали на выездном семинаре в хозяйстве "Кадниковское" Мамонтовского района, организованном агрохолдингом "Юг Сибири".

На осеннюю встречу приехало гораздо больше фермеров, чем на летнюю. Они хотели своими глазами увидеть результат двух лет работы программы по выращиванию высокопротеиновой сои.

Стратегическая культура

Рынок сбыта этой культуры просто огромный: во всем мире растет потребность в высокопротеиновых кормах на ее основе для промышленного животноводства. России уже сейчас нужно 6 млн тонн этого сырья в год, а выращивают у нас только три. Плюс иностранные переработчики заинтересованы в импорте: например, Китай ввозит 47 млн тонн сои в год.

Рентабельность выращивания культуры тоже высока. В Алтайском крае с одного гектара сои удается получить 60 тыс. рублей выручки, рассказал "СК" Юрий Калинин, руководитель фермерского хозяйства "Кадниковское", которое уже второй год выращивает высокопротеиновые сорта.

"Это стратегически важная культура для сельхозпроизводства Алтайского края, — подчеркивает замминистра сельского хозяйства региона Николай Халин. — Она позволяет получить максимальную прибыль с гектара земли и при этом полностью соблюсти технологию выращивания растений. Кроме того, в процесс включается отрасль машиностроения края. А это очень важно".

Но не все так просто. Соя — культура нежная. Ее отлично умеют выращивать на родине — в климате Дальнего Востока. Чтобы фермеры Алтайского края могли получить урожай с высоким содержанием протеина — заготовители требуют уже не менее 36%, — нужно закупить и научиться сеять дорогостоящие высокопротеиновые сорта, инвестировать в защиту от сорняков, болезней, а также питание растения, особенно при раннем севе. "“Входной билет” на выращивание сои составляет 24 тыс. рублей на гектар. В одиночку фермеры не могут себе этого позволить", — объясняет Калинин.

Проект "Соя"

С 2016 года в рамках проекта "Соя" агрохолдинг "Юг Сибири" предоставляет фермерским хозяйствам Алтайского края семена, а также учит технологии выращивания культуры. Фермеры же "вкладываются" землей, техникой и трудовыми ресурсами. Первые получают гарантированный объем сырья нужного качества, вторые — гарантированный сбыт.

Владимир Шендрик, заместитель директора по заготовке сырья агрохолдинга, объясняет: "Пошли мы на это потому, что предприятию для загрузки трех маслоэкстракционных заводов нужно 120–150 тыс. тонн сои в год. “Юг Сибири” очень много сырья везет из Амурской области (Дальневосточный ФО), но там растет конкуренция со стороны Китая, плюс обременительны транспортные расходы — на каждую тонну не менее 2,5 тысячи рублей. Когда запускали проект “Соя” в Алтайском крае, хотели получить производственную базу ближе к своим предприятиям, а также показать, что это действительно высокорентабельная культура и она может быть интересна фермерам Алтайского края. И результат отличный".

Проект начинали с 2 тыс. гектаров пашни в Мамонтовском и Смоленском районах. Их засеяли сортами сои из Белоруссии и Канады. Урожай 2016 года пошел на семена. В 2017-м засеяли 8 тыс. га пашни: к проекту присоединились аграрии из Советского, Троицкого, Поспелихинского, Зонального, Петропавловского, Краснощековского и Новичихинского районов.

Урожай 2017/18 года

Пока урожай этого года оценивать рано. Сою все еще убирают по мере созревания, и фермеры говорят: "Бункер результат покажет", но коллегам, которые хотят выращивать культуру в будущем году, он интересен уже сейчас. Один из главных вопросов выездного семинара в Мамонтовском районе: удалось ли из семян, произведенных в Алтайском крае, получить желаемый продукт в запланированном объеме?

Юрий Калинин отчитывается: "По данным на 14 сентября, мы убрали 12,9 га, засеянных белорусским сортом Припять. Общий намолот составил 33 840 кг. Это не значит, что такая урожайность будет вообще. Но это ориентир. Показатели этого сорта: влажность 14,5%, сорная примесь 0,56%, масличность 20,12%, протеин 42,28%". "Таким результатам стоит поаплодировать", — считает главный инженер "Юга Сибири" Евгений Бондур.

Второй вопрос, волнующий фермеров: какой сорт сеять? И он не случайный. Да, используемый до сих пор семенной материал сорта Алтом может давать в Алтайском крае сою с показателем протеина 30% и даже 38%, говорят эксперты "Юга Сибири" (также принимают на переработку). Но он чересчур зависим от погодных условий. "Если лето выдалось теплым и дождливым — это удача фермера. Если нет — получить высокую цену за урожай он не сможет", — поясняет Шендрик.

Поэтому "Юг Сибири" завозит и испытывает зарубежные высокопротеиновые сорта, которые менее зависимы от погоды и дают урожай со стабильными, прогнозируемыми показателями. Сейчас сеют белорусскую Припять, канадские Максус, Кофу фирмы "Прогрейн". Кроме них в испытании Опус, Волма и Аляска.

С каждым "новичком" нужно научиться работать, говорит Бондур, стоя на опытном поле, где в этом году посеяли канадскую Аляску. Она растет кустом, и на каждом можно насчитать 150 и даже 200 стручков бобов при норме 40. Бондур поясняет: "Мы старались сеять редко, но все равно поле получилось загущенным, и не на каждом кусте мы можем увидеть нужное количество бобов. То есть растения не смогли показать всю свою силу. Очевидно, что этот сорт нужно высеивать реже сеялками рядного типа. В будущем году будем оттачивать технологию работы с этим сортом".

И, наконец, третий вопрос, звучавший на семинаре: продолжит ли "Юг Сибири" программу авансирования посевов сои? Владимир Шендрик поясняет, что программа продлится. Объем инвестиций и другие условия будут известны в конце ноября – начале декабря. Но при этом эксперт уверен: производство сои в Алтайском крае уже скоро не будет зависеть только от интересов и инвестиций "Юга Сибири": "Мы показали, что культура может быть рентабельной. С увеличением площади посевов будут появляться и предприятия по переработке. В том числе по глубокой, в результате которой из сои выделяют белки, жиры и углеводы, которые идут на производство продуктов питания для человека. В Сибири таких заводов нет, и предприятия вынуждены импортировать эту составляющую из других стран".

Справка

По данным краевого минсельхоза, в 2016 году алтайские сельхозпроизводители собрали около 55 тыс. тонн сои. Это почти в пять раз больше по сравнению с показателем 2012 года. Урожай 2017 года обещает быть больше уже потому, что посевные площади увеличились с 23 тыс. гектаров до 61 тыс. А также за счет того, что часть из них засеяли новыми высокопротеиновыми сортами, урожайность которых выше среднего.

В середине сентября "Юг Сибири" начал покупать сою у сельхозпроизводителей по 24,5 рубля за кг (белок 38%), рассказал Владимир Шендрик. Это самая высокая цена среди всех масличных и соответствует цене на сырье с Дальнего Востока и из центральной части России. Для сравнения: подсолнечник сейчас закупают по 18 рублей за кг, но так как спрос на масло падает, то и цена может упасть до 17 рублей. Цена распространенной пшеницы и гречихи существенно ниже. Также может поменяться и цена на сою. "Она будет зависеть от рынка. Если он сложится так, что соя начнет дорожать, то и мы будем закупать ее по более высокой цене", — отметил Шендрик.

Цитата

Юрий Калинин,

руководитель хозяйства "Кадниковское":

Чтобы засеять 1 га высокопротеиновыми семенами, нужно 24 тыс. рублей. С гектара получаешь 60 тысяч рублей выручки. Дешевле сеять пшеницу. Засеять гектар стоит около 2 тыс. рублей, но чтобы получить выручку, сопоставимую с соей, нужно убрать с него 100 центнеров зерна. Есть еще одна проблема. На рынке пшеницы очевидно перепроизводство. Найти покупателя на зерно сложно.

Что важно в выращивании сои По мнению агрономов, 35% успеха урожая сои зависит от выбранного сорта. Остальное идет на откуп погоде и применяемым технологиям. Калинин говорит, что производство этой культуры невозможно без средств защиты растений, а также без тщательной подготовки земли к будущему севу. "Выбирать сорт сои каждое хозяйство должно самостоятельно, опираясь на свой потенциал, — добавляет главный инженер “Юга Сибири” Евгений Бондур. — Если, например, нет сеялок точного сева, то стоит обратить внимание на сорт Припять. Из одного семени сои растет один стебель, поэтому его можно и нужно сеять часто. Если есть пропашные сеялки, то можно посеять, например, сорт Аляска".

Цифра

В 2016 году агрохолдинг "Юг Сибири" инвестировал в проект "Соя" 100 млн рублей, а в 2017-м — 115 млн рублей.

Цитата

Николай Халин,

заместитель министра по растениеводству министерства сельского хозяйства Алтайского края: