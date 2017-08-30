Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" вошел в десятку популярных культурных событий страны

"Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

В пятерку лидеров вошли фестивали "Гринландия" (Кировская область), Bridge of Arts (Ростов-на-Дону), "Театральный дворик" (Тула), "Мариинский" (Приморье) и "Великий Болгар" (Татарстан). "Шукшинские дни на Алтае" занимают шестую позицию рейтинга. В десятку не вошли культурные события и фестивали Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" прошел с 18 по 22 июля 2017 года. Его посетили более 10 тыс. человек. На кинопоказы и творческие встречи кинофестиваля посетило более 5 тыс. человек. Популярный кировский фестиваль посетили более 230 тыс. человек.