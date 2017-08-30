Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" вошел в десятку популярных культурных событий страны

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" вошел в первую десятку культурных событий России за это лето, сообщает аналитическое агентство "ТурСтат". Чтобы составить рейтинг, специалисты проанализировали посещаемость фестивалей.
В пятерку лидеров вошли фестивали "Гринландия" (Кировская область), Bridge of Arts (Ростов-на-Дону), "Театральный дворик" (Тула), "Мариинский" (Приморье) и "Великий Болгар" (Татарстан). "Шукшинские дни на Алтае" занимают шестую позицию рейтинга. В десятку не вошли культурные события и фестивали Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" прошел с 18 по 22 июля 2017 года. Его посетили более 10 тыс. человек. На кинопоказы и творческие встречи кинофестиваля посетило более 5 тыс. человек. Популярный кировский фестиваль посетили более 230 тыс. человек.
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